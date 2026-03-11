$43.860.0351.040.33
Справедливость для Максима Матерухина: Генпрокурор рассказал детали рассмотрения дела об убийстве на фуникулере в апелляции

Киев • УНН

 • 852 просмотра

В Киевском апелляционном суде защита инициировала пересмотр доказательств по делу Максима Матерухина. Прокуратура требует оставить пожизненный срок наказания.

Справедливость для Максима Матерухина: Генпрокурор рассказал детали рассмотрения дела об убийстве на фуникулере в апелляции

В Киевском апелляционном суде состоялось второе судебное заседание по делу об убийстве 16-летнего Максима Матерухина на станции столичного фуникулера. Защита инициировала повторное исследование ряда доказательств. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко и подчеркнул, что позиция прокуратуры неизменна - пожизненное лишение свободы, передает УНН.

Детали

Сегодня в Киевском апелляционном суде состоялось второе судебное заседание по делу об убийстве 16-летнего Максима Матерухина, которое произошло в апреле 2024 года на станции столичного фуникулера.

Кравченко подчеркнул, что последовательная позиция прокуратуры – приговор Шевченковского районного суда города Киева от 22 сентября 2025 года, которым обвиняемый приговорен к пожизненному лишению свободы за умышленное убийство из хулиганских побуждений, является законным и обоснованным.

Защита инициировала повторное исследование ряда доказательств – протоколов осмотра места происшествия, мобильного телефона и видеозаписей, материалов следственного эксперимента, а также заключения комплексной экспертизы. В то же время все эти доказательства уже были исследованы судом первой инстанции с участием сторон процесса, в том числе обвиняемого и его защитника. Сторона защиты имела возможность обращать внимание суда на обстоятельства, которые считала существенными, и приводить свои аргументы

- отметил Генпрокурор.

Он подчеркнул, что в приговоре суд дал оценку всем доказательствам – с изложением содержания экспертных заключений и покадровым анализом видеозаписей. В то же время защита не привела ни одного аргумента, что определенные доказательства остались без оценки суда, а утверждения о якобы "внезапном конфликте" опровергаются установленными обстоятельствами дела.

Обвиняемый находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В вагоне фуникулера он приставал к подросткам и оскорблял их. Без каких-либо оснований выбрал жертвой 16-летнего Максима Матерухина и, когда парень выходил из вагона, схватил его за одежду и с силой бросил в стекло станции. Это подтверждается показаниями свидетелей, видеозаписями и выводами экспертиз

- подчеркнул Генпрокурор.

По словам Кравченко, объяснения стороны защиты относительно различной трактовки доказательств фактически сводятся к попыткам затягивания процесса.

По результатам рассмотрения заявленных ходатайств суд частично удовлетворил ходатайство стороны защиты. Следующее судебное заседание состоится 25 марта

- сообщил Генпрокурор и добавил, что прокуратура последовательно будет отстаивать свою позицию относительно неотвратимости справедливого наказания за убийство 16-летнего парня.

Контекст

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в нетрезвом состоянии, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб.

22 сентября Шевченковский райсуд Киева назначил пожизненное заключение Артему Косову за убийство Матерухина на фуникулере. Прокуратура просила высшую меру наказания для обвиняемого. Тогда Генпрокурор Руслан Кравченко заявлял, что сторона обвинения по делу убийства подростка на столичном фуникулере готова к апелляции.

Дополнение

Генеральный прокурор Руслан Кравченко выразил инициативу о необходимости внедрения безальтернативного наказания в виде пожизненного лишения свободы за преступления особой тяжести против детей. Он обратился в правоохранительный комитет ВР с предложением поддержать соответствующую инициативу и внедрить такое наказание за убийство и изнасилование детей.

Сегодня пожизненное лишение свободы предусмотрено в исключительных случаях, в основном речь идет о наказании в виде 15 лет заключения иногда с возможностью уменьшения срока отбывания наказания.

Следует добавить, что прокуратура активно добивается вынесения максимально сурового приговора - пожизненного за тяжкие преступления против детей.

Антонина Туманова

КиевКриминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
Руслан Кравченко
Министерство иностранных дел Украины
Киев