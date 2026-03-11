$43.860.0351.040.33
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Справедливість для Максима Матерухіна: Генпрокурор розповів деталі розгляду справи про вбивство на фунікулері в апеляції

Київ • УНН

 • 1236 перегляди

У Київському апеляційному суді захист ініціював перегляд доказів у справі Максима Матерухіна. Прокуратура вимагає залишити довічний термін покарання.

Справедливість для Максима Матерухіна: Генпрокурор розповів деталі розгляду справи про вбивство на фунікулері в апеляції

У Київському апеляційному суді відбулося друге судове засідання у справі про вбивство 16-річного Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера. Захист ініціював повторне дослідження низки доказів. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко і наголосив, що позиція прокуратури незмінна - довічне позбавлення волі, передає УНН.

Деталі

Сьогодні у Київському апеляційному суді відбулося друге судове засідання у справі про вбивство 16-річного Максима Матерухіна, яке сталося у квітні 2024 року на станції столичного фунікулера.

Кравченко наголосив, що послідовна позиція прокуратури – вирок Шевченківського районного суду міста Києва від 22 вересня 2025 року, яким обвинуваченого засуджено до довічного позбавлення волі за умисне вбивство з хуліганських мотивів, є законним і обґрунтованим.

Захист ініціював повторне дослідження низки доказів − протоколів огляду місця події, мобільного телефону та відеозаписів, матеріалів слідчого експерименту, а також висновку комплексної експертизи. Водночас усі ці докази вже були досліджені судом першої інстанції за участю сторін процесу, у тому числі обвинуваченого та його захисника. Сторона захисту мала можливість звертати увагу суду на обставини, які вважала істотними, та наводити свої аргументи 

- зазначив Генпрокурор.

Він наголосив, що у вироку суд надав оцінку всім доказам − із викладенням змісту експертних висновків та покадровим аналізом відеозаписів. Водночас захист не навів жодного аргументу, що певні докази залишилися без оцінки суду, а твердження про нібито "раптовий конфлікт" спростовуються встановленими обставинами справи.

Обвинувачений перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. У вагоні фунікулера він чіплявся до підлітків та ображав їх. Без будь-яких підстав обрав жертвою 16-річного Максима Матерухіна і, коли хлопець виходив із вагона, схопив його за одяг та з силою кинув у скло станції. Це підтверджується показаннями свідків, відеозаписами та висновками експертиз 

- наголосив Генпрокурор.

За словами Кравченка, пояснення сторони захисту щодо різного трактування доказів фактично зводяться до спроб затягування процесу.

За результатами розгляду заявлених клопотань суд частково задовольнив клопотання сторони захисту. Наступне судове засідання відбудеться 25 березня 

- повідомив Генпрокурор і додав, що прокуратура послідовно відстоюватиме свою позицію щодо невідворотності справедливого покарання за вбивство 16-річного хлопця.

Контекст 

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи напідпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув.

22 вересня Шевченківський райсуд Києва призначив довічне ув'язнення Артему Косову за вбивство Матерухіна на фунікулері. Прокуратура просила найвищу міру покарання для обвинуваченого. Тоді Генпрокурор Руслан Кравченко заявляв, що сторона обвинувачення у справі вбивства підлітка на столичному фунікулері, готова до апеляції. 

Доповнення 

Генеральний прокурор Руслан Кравченко висловив ініціативу про необхідність впровадження безальтернативного покарання у вигляді довічного позбавлення волі за злочини особливої тяжкості проти дітей. Він звернувся до правоохоронного комітету ВР з пропозицією підтримати відповідну ініціативу та впровадити таке покарання за вбивство та зґвалтування дітей.

Сьогодні довічне позбавлення волі передбачене у виняткових випадках, здебільшого мова йде про покарання у вигляді 15 років увʼязнення іноді з можливістю зменшення строку відбування покарання.

Слід додати, що прокуратура активно домагається винесення максимально суворого вироку - довічного за тяжкі злочини проти дітей. 

Антоніна Туманова

