Spotify прогнозирует прибыль выше ожидаемой: в первом квартале ожидается доход в 660 млн евро

Стриминговая компания Spotify прогнозирует операционную прибыль в размере 660 миллионов евро в первом квартале по сравнению со средней оценкой аналитиков в 652,3 миллиона евро. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Прогнозируется прибыль за первый квартал, которая превышает оценки Уолл-стрит, поскольку шведская стриминговая компания получает выгоду от значительного роста количества пользователей и повышения цен, что привело к росту ее акций почти на 18% - пишет издание.

Отмечается, что хотя рост цен на нескольких рынках и сокращение расходов способствовали прибылям в декабрьском квартале, рост доходов Spotify был самым медленным с момента выхода на рынок в 2018 году.

Spotify запустил функцию подсказочных плейлистов, инвестировал в видеоподкасты, в частности через соглашение с Netflix, и расширил свой ассортимент за пределы аудиокниг - добавляет издание.

Прогноз квартального дохода в 4,5 миллиарда евро был несколько ниже оценки в 4,57 миллиарда евро. Доход за четвертый квартал вырос на 7% до 4,53 миллиарда евро, что соответствует оценкам.

Напомним

Spotify, похоже, работает над новой функцией, которая позволит слушателям аудиокниг продолжить прослушивание с того места, где они остановились в физической книге.