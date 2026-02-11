Spotify прогнозирует прибыль выше ожидаемой: в первом квартале ожидается доход в 660 млн евро

$43.030.02
51.120.36
ukenru
22:52 • 11437 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 14354 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 16383 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 19791 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 18245 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 15897 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 19100 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 24092 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 16265 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 27733 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.9м/с
65%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Завтра по всей Украине будут отключать свет: какие ограничения будут действовать10 февраля, 17:32 • 5426 просмотра
Грузия «терпеливо» ждет восстановления отношений с США после игнорирования Вэнсом Тбилиси - AFP10 февраля, 18:14 • 5842 просмотра
Много изменений происходит в работе ПВО: в отдельных регионах фактически полностью перестраивается то, как работают команды - Зеленский10 февраля, 18:21 • 3774 просмотра
"Ты — космос" собирает рекорды: украинская фантастика привлекла более 326 тыс. зрителей10 февраля, 19:04 • 2880 просмотра
ЕС потребует уступок от рф в рамках мирного урегулирования в Украине: среди них - сокращение вооруженных сил10 февраля, 19:47 • 3104 просмотра
публикации
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 20958 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 27734 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05 • 25070 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 41177 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 48927 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Никол Пашинян
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Богодухов
Иран
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 21375 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 23277 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 22983 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 48783 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 50571 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Боинг 737

Spotify прогнозирует прибыль выше ожидаемой: в первом квартале ожидается доход в 660 млн евро

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Spotify ожидает операционную прибыль в 660 миллионов евро в первом квартале, превышая прогнозы аналитиков. Это связано с ростом числа пользователей и повышением цен.

Spotify прогнозирует прибыль выше ожидаемой: в первом квартале ожидается доход в 660 млн евро

Стриминговая компания Spotify прогнозирует операционную прибыль в размере 660 миллионов евро в первом квартале по сравнению со средней оценкой аналитиков в 652,3 миллиона евро. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Прогнозируется прибыль за первый квартал, которая превышает оценки Уолл-стрит, поскольку шведская стриминговая компания получает выгоду от значительного роста количества пользователей и повышения цен, что привело к росту ее акций почти на 18%

- пишет издание.

Отмечается, что хотя рост цен на нескольких рынках и сокращение расходов способствовали прибылям в декабрьском квартале, рост доходов Spotify был самым медленным с момента выхода на рынок в 2018 году.

Spotify запустил функцию подсказочных плейлистов, инвестировал в видеоподкасты, в частности через соглашение с Netflix, и расширил свой ассортимент за пределы аудиокниг

- добавляет издание.

Согласно данным, собранным LSEG, компания прогнозирует операционную прибыль в размере 660 миллионов евро в первом квартале по сравнению со средней оценкой аналитиков в 652,3 миллиона евро.

Прогноз квартального дохода в 4,5 миллиарда евро был несколько ниже оценки в 4,57 миллиарда евро. Доход за четвертый квартал вырос на 7% до 4,53 миллиарда евро, что соответствует оценкам.

Напомним

Spotify, похоже, работает над новой функцией, которая позволит слушателям аудиокниг продолжить прослушивание с того места, где они остановились в физической книге.

Павел Башинский

ЭкономикаТехнологии
Тренд
Бренд
Reuters
Spotify
Netflix