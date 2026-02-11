Spotify прогнозує прибуток вище очікуваного: у першому кварталі очікується дохід в 660 млн євро

Стрімінгова компанія Spotify прогнозує операційний прибуток у розмірі 660 мільйонів євро у першому кварталі порівняно із середньою оцінкою аналітиків у 652,3 мільйона євро. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Прогнозується прибуток за перший квартал, який перевищує оцінки Уолл-стріт, оскільки шведська стрімінгова компанія отримує вигоду від значного зростання кількості користувачів та підвищення цін, що призвело до зростання її акцій майже на 18% - пише видання.

Зазначається, що хоча зростання цін на кількох ринках та скорочення витрат сприяли прибуткам у грудневому кварталі, зростання доходів Spotify було найповільнішим з моменту виходу на ринок у 2018 році.

Spotify запустив функцію підказкових плейлистів, інвестував у відеоподкасти, зокрема через угоду з Netflix, та розширив свій асортимент за межі аудіокниг - додає видання.

Згідно з даними, зібраними LSEG, компанія прогнозує операційний прибуток у розмірі 660 мільйонів євро у першому кварталі порівняно із середньою оцінкою аналітиків у 652,3 мільйона євро.

Прогноз квартального доходу в 4,5 мільярда євро був дещо нижчим за оцінку в 4,57 мільярда євро. Дохід за четвертий квартал зріс на 7% до 4,53 мільярда євро, що відповідає оцінкам.

Нагадаємо

Spotify, схоже, працює над новою функцією, яка дозволить слухачам аудіокниг продовжити прослуховування з того місця, де вони зупинилися у фізичній книзі.