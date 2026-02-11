$43.030.02
ukenru
22:52 • 11459 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 14374 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 16392 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 19799 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 18247 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 15900 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 19103 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 24094 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 16266 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 27739 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Spotify прогнозує прибуток вище очікуваного: у першому кварталі очікується дохід в 660 млн євро

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Spotify очікує операційний прибуток у 660 мільйонів євро у першому кварталі, перевищуючи прогнози аналітиків. Це пов'язано зі зростанням кількості користувачів та підвищенням цін.

Spotify прогнозує прибуток вище очікуваного: у першому кварталі очікується дохід в 660 млн євро

Стрімінгова компанія Spotify прогнозує операційний прибуток у розмірі 660 мільйонів євро у першому кварталі порівняно із середньою оцінкою аналітиків у 652,3 мільйона євро. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Прогнозується прибуток за перший квартал, який перевищує оцінки Уолл-стріт, оскільки шведська стрімінгова компанія отримує вигоду від значного зростання кількості користувачів та підвищення цін, що призвело до зростання її акцій майже на 18%

- пише видання.

Зазначається, що хоча зростання цін на кількох ринках та скорочення витрат сприяли прибуткам у грудневому кварталі, зростання доходів Spotify було найповільнішим з моменту виходу на ринок у 2018 році.

Spotify запустив функцію підказкових плейлистів, інвестував у відеоподкасти, зокрема через угоду з Netflix, та розширив свій асортимент за межі аудіокниг

- додає видання.

Згідно з даними, зібраними LSEG, компанія прогнозує операційний прибуток у розмірі 660 мільйонів євро у першому кварталі порівняно із середньою оцінкою аналітиків у 652,3 мільйона євро.

Прогноз квартального доходу в 4,5 мільярда євро був дещо нижчим за оцінку в 4,57 мільярда євро. Дохід за четвертий квартал зріс на 7% до 4,53 мільярда євро, що відповідає оцінкам.

Нагадаємо

Spotify, схоже, працює над новою функцією, яка дозволить слухачам аудіокниг продовжити прослуховування з того місця, де вони зупинилися у фізичній книзі.

Павло Башинський

ЕкономікаТехнології
Тренд
Бренд
Reuters
Spotify
Netflix