"Спиртовой" закон Зеленского уже действует: к чему готовиться потребителям и рынку

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. На прошлой неделе, 11 декабря, Президент Украины подписал ЗУ о демонополизации и продаже активов ГП "Укрспирт". Через два дня - 13 декабря - Закон № 318-IX уже был опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины", а 14 декабря - документ вступил в законную силу. Чего ждать потребителям рынка после официального введения Закона в действие (с 1 июля 2020 - ред.) - читайте в материале УНН.

Лицензия

Согласно новому Закону, производить спирт сможет любой субъект хозяйственной деятельности, независимо от формы собственности. При наличии лицензии, которую можно получить, предварительно установив на предприятии круглосуточную систему видеонаблюдения.

"Лицензия на производство спирта выдается предприятиям, имеющим установленные круглосуточные системы видеонаблюдения за производством и отпуском продукции", - говорится в тексте ЗУ.

Основанием для отказа в лицензии или отзыва последней является отключение круглосуточных систем видеонаблюдения. Никаких других критериев получения лицензии на производство спирта частной компанией законом не предусмотрено.

Именно из-за отсутствия конкретики относительно требований к лицензированию, Закон уже раскритиковали отечественные специалисты. Они убеждены, что будущих производителей спирта нельзя отбирать по одному лишь критерию.

"Критерии, очевидно, должны быть четко выписаны. В противном случае появится дополнительное поле для злоупотреблений: лицензии смогут получить все желающие, и начнется массовое самогоноварение", - считает экономический эксперт Александр Охрименко, добавляя, что наличие систем видеонаблюдения не помешает тем, кто хочет "гнать" контрафакт.

В КМУ, между тем, не знают, как, кому и сколько лицензий на производство спирта будут предоставлять. Признают, что критериев действительно нет, и их, якобы, только будут разрабатывать. Однако, кто и когда именно - неизвестно.

Разрешение на импорт спирта

Закон предусматривает разрешение отечественным госпроизводителям импортировать спирт в Украину. Речь о тех компаниях, которые на это спецразрешением уполномочит КМУ. А уже с 2024 года импортировать смогут все желающие. Как КМУ будет определять импортеров, кому именно и на каких основаниях будет предоставлять разрешение на ввоз в Украину иностранного спирта - точно не известно. На эти вопросы ответов пока не знают ни законодатели, ни чиновники.

Эксперты же вообще не понимают, зачем нужно такое разрешение на импорт, если отечественные производственные мощности вполне способны на 100% обеспечить Украину спиртом. Более того, в норме об импорте, отдельные политики и экономисты видят откровенный лоббизм интересов водочных гигантов.

"Заводы, производящие водочные изделия, они будут импортировать для себя спирт, который стоит дешевле в 2-3 раза, и вся наша спиртовая отрасль, будет ли она государственная или частная, если произойдет приватизация, станет абсолютно ненужной", - прогнозирует нардеп Нина Южанина.

Бывший нардеп Игорь Луценко в норме об импорте видит риски появления новых коррупционных схем и роста объемов контрабанды.

"Что касается импорта. Эта норма почему-то позиционируется как смягчающее мероприятие, о чем указано в пояснительной записке, но я в этом ничего смягчающего не вижу, наоборот. В первую очередь это построение коррупционной схемы, потому что в законе не предусмотрено ни прозрачного механизма распределения этих компетенций на импорт спирта. Какие-то люди, где-то в Кабмине, смогут решать - почему одно предприятие будет иметь возможность импорта спирта, а другое - нет. Поэтому здесь есть все составляющие для построения коррупционной схемы", - отметил он по этому поводу.

Мораторий

Принятым Законом предусмотрено также установление моратория на строительство новых спиртзаводов. Такой запрет будет действовать до 1 июля 2021 года и, по мнению законодателя, позволит продать подороже активы ГП "Укрспирт".

Эксперты не согласны. Говорят, что срок очень короткий - его хватит разве, чтобы алкогольные производители построили себе новые заводы для производства спирта на своих производственных мощностях. И тогда, уже через эти самые полтора года государственные заводы будут абсолютно никому не нужны. Их судьба быть порезанными на металлолом при таких обстоятельствах - очевидна, говорит депутат Николай Люшняк.

Запрет

Закон предусматривает запрет на приобретение заводов "Укрспирта" лицам с РФ, а также тем предпринимателям, которые работают в интересах государства-оккупанта.

Важно

Перед вторым чтением в Закон вернули норму о том, что производить алкогольные напитки можно будет только из спирта украинского происхождения.

Цены

Со вступлением Закона в действие, эксперты допускают рост цен на алкогольную продукцию. А все потому, что вместо государственной монополии, в Украине может образоваться частная монополия на производство спирта. При таких условиях, о прозрачной конкуренции на алкогольном рынке придется забыть, говорит Юрий Гаврилечко. А средние и мелкие производители алкопродукции, вообще могут исчезнуть с рынка, предупреждает депутат Александр Качный.

Как писал УНН, среди всех, кто публично комментировал "спиртовую" инициативу Зеленского на ее бесспорную защиту (кроме "Слуг народа", конечно) стали только представители крупных водочных компаний. Все остальные, в том числе эксперты, политологи и профсоюз ГП "Укрспирт", поводов для радости или хороших прогнозов в документе так и не нашли.

Напомним, что прогноз МЭРТ по доходам от приватизации объектов "Укрспирта" резко сократился с 6-7 млрд грн до 2-3 млрд грн. Хотя и эти сниженные ожидания экономического эффекта в Украинском институте будущего называют нереалистичными и неосуществимыми.

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