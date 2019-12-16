“Спиртовий” закон Зеленського вже чинний: до чого готуватися споживачам та ринку

Ліцензія

Відповідно до нового Закону, виробляти спирт зможе будь-який суб’єкт господарської діяльності, не залежно від форми власності. За умови наявності ліцензії, яку можна отримати, попередньо встановивши на підприємстві цілодобову систему відеоспостереження.

“Ліцензія на виробництво спирту видається підприємствам, що мають встановлені цілодобові системи відеоспостереження за виробництвом та відпуском продукції”, — йдеться у тексті ЗУ.

Підставою для відмови у ліцензії або відкликання останньої є відключення цілодобових систем відеоспостереження. Жодних інших критеріїв щодо отримання ліцензії на виробництво спирту приватною компанією законом не передбачено.

Саме через відсутність конкретики стосовно вимог до ліцензування, Закон вже розкритикували вітчизняні фахівці. Вони переконані, що майбутніх виробників спирту не можна відбирати за одним лише критерієм.

“Критерії, вочевидь, мають бути чітко виписані. У протилежному випадку з’явиться додаткове поле для зловживань: ліцензії зможуть отримати всі охочі, і почнеться масове самогоноваріння”, — вважає економічний експерт Олександр Охріменко, додаючи, що наявність систем відеоспостереження не завадить тим, хто хоче “гнати” контрафакт.

У КМУ, тим часом, не знають, як, кому та скільки ліцензій на виробництво спирту будуть надавати. Визнають, що критеріїв дійсно немає, і їх, нібито, тільки будуть розробляти. Проте, хто та коли саме — не відомо.

Дозвіл на імпорт спирту

Закон передбачає дозвіл вітчизняним держвиробникам імпортувати спирт в Україну. Мова про ті компанії, яких на це спецдозволом уповноважить КМУ. А вже з 2024 року імпортувати зможуть всі охочі. Як КМУ визначатиме імпортерів, кому саме та за яких підстав надаватиме дозвіл на ввезення в Україну іноземного спирту — достеменно не відомо. На ці запитання відповідей поки не знають, ані законодавці, ані урядовці.

Експерти ж взагалі не розуміють, навіщо потрібен такий дозвіл на імпорт, якщо вітчизняні виробничі потужності цілком здатні на 100% забезпечити Україну спиртом. Ба більше, у нормі про імпорт, окремі політики та економісти вбачають відвертий лобізм інтересів горілчаних гігантів.

“Заводи, які виготовляють горілчані вироби, вони будуть імпортувати для себе спирт, який коштує дешевше в 2-3 рази, і вся наша спиртова галузь, чи вона буде державна чи приватна, якщо відбудеться приватизація, стане абсолютно непотрібною”, — прогнозує нардеп Ніна Южаніна.

Колишній нардеп Ігор Луценко у нормі про імпорт вбачає ризики появи нових корупційних схем та росту обсягів контрабанди.

“Що стосується імпорту. Ця норма чомусь позиціонується як пом’якшувальний захід, про що вказано у пояснювальній записці, але я в цьому нічого пом’якшувального не бачу, навпаки. У першу чергу це є побудова корупційної схеми, бо в законі не передбачено жодного прозорого механізму розподілу оцих компетенцій на імпорт спирту. Якісь люди, десь в Кабміні, матимуть можливість вирішувати — чому одне підприємство буде мати можливість імпорту спирту, а інше — ні. Тому тут є всі складові для побудови корупційної схеми”, — зазначив він з цього приводу.

Мораторій

Ухваленим Законом передбачено також встановлення мораторію на будівництво нових спиртзаводів. Така заборона діятиме до 1 липня 2021 року і, на думку законотворця, дозволить продати якнайдорожче активи ДП “Укрспирт”.

Експерти не погоджуються. Кажуть, що термін дуже короткий — його вистачить хіба, щоб алкогольні виробники побудували собі нові заводи для виробництва спирту на своїх виробничих потужностях. І тоді, вже через ці самі півтора роки державні заводи будуть абсолютно нікому не потрібні. Їх доля бути порізаними на металобрухт за таких обставин — очевидна, каже депутат Микола Люшняк.

Заборона

Закон передбачає заборону на придбання заводів “Укрспирту” особам з РФ, а також тим підприємцям, які працюють в інтересах держави-окупанта.

Важливо

Перед другим читанням до Закону повернули норму про те, що виробляти алкогольні напої можна буде лише зі спирту українського походження.

Ціни

Зі вступом Закону в дію, експерти допускають ріст цін на алкогольну продукцію. А все тому, що замість держаної монополії, в Україні може утворитися приватна монополія на виробництво спирту. За таких умов, про прозору конкуренцію на алкогольному ринку доведеться забути, каже Юрій Гаврилечко. А середні та малі виробники алкопродукції, взагалі можуть зникнути з ринку, попереджає депутат Олександр Качний.

Як писав УНН, серед усіх, хто публічно коментував “спиртову” ініціативу Зеленського на її беззаперечний захист (окрім “Слуг народу”, звичайно) стали лише представники великих горілчаних компаній. Всі решта, у тому числі експерти, політологи і профспілка ДП “Укрспирт”, приводів для радості чи хороших прогнозів у документі так і не знайшли.

Нагадаємо, що прогноз МЕРТ стосовно доходів від приватизації об’єктів “Укрспирту” різко скоротився з 6-7 млрд грн до 2-3 млрд грн. Хоча і ці знижені очікування економічного ефекту в Українському інституті майбутнього називають нереалістичними та нездійсненними.