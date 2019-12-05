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Українські алковиробники почнуть імпортувати іноземний спирт

Українські алковиробники почнуть імпортувати іноземний спирт

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Учора ВР ухвалила закон про приватизацію та демонополізацію ДП “Укрспирт”. Серед іншого, документ передбачає дозвіл на імпорт спирту уповноваженими КМУ підприємства до 2024 року. Вказана норма, за словами депутата Ніни Южаніної, може призвести до знищення спиртового виробництва в Україні, як це вже сталося одного разу у тютюновій галузі. Про це вона розповіла у коментарі УНН.

“Сьогодні є чинна норма про те, що у нас імпорт спирту можуть здійснювати лише виробники спирту. І я, наприклад, боролась за те, щоб ця норма була збережена, щонайменше назавжди. Тому, що давати дозвіл на імпорту спирту всім, хто має ліцензію на оптову торгівлю не можна. Заводи, які виготовляють горілчані вироби, вони будуть імпортувати для себе спирт, який коштує дешевше в 2-3 рази, і вся наша спиртова галузь, чи вона буде державна чи приватна, якщо відбудеться приватизація, стане абсолютно непотрібною”, — каже політик.

Як приклад негативних наслідків дозволу на імпорт, вона навела тютюнову галузь.

“Колись у нас була ціла галузь, в якій працювала велика кількість людей, і ми вирощували власний тютюн. Та коли прибрали норму про обов’язковість використання нашої тютюнової сировини у виробництві на території України — галузь зникла. Так точно і зараз. Підготували абсолютно лобістський проект закону, який, очевидно, зроблений виключно під виробників лікеро-горілчаних виробів, щоб їм дозволити імпортувати спирт, а не купувати його в українського виробника. І друга мета цього законопроекту, на мій погляд, бо вона завуальована — це взагалі знизити зацікавленість і вартість тих об’єктів (спиртзаводів, — ред.), які будуть виставлені на приватизацію. Є ті, хто глибоко розуміють, що вони цінні лише тоді, коли є норма щодо використання на території України виробниками літеро-горілчаних виробів виключно спирту українського виробництва. А зараз же, коли це закон (№ 2300) проголосований, це означає що наші спиртові заводи — металобрухт”, — пояснила Южаніна.

Вона додала, що під час голосування наполягала на низці своїх поправок до так званого “спиртового закону Зеленського”.

“Але я звернула увагу, що надто була велика радість в залі, коли це все пройшло без врахування моїх поправок, на яких я дуже наполягала, а саме: заборонити імпорт спирту етилового для всіх, хто має ліцензію на виробництво чи оптову торгівлю. Це має бути виключно для виробників спирту. Цю норму країна відстояла ще в 2006 році, коли подала в СОТ, і до сих пір не мають до нас члени організації претензій. Це вперше тоді був здоровий протекціонізм галузі. Зараз же інтереси цією галузі здаються, і все іде шкереберть”, — додала нардеп.

Южаніна зауважила, що сьогодні відбуваються часті затримання за контрабанду спирту. І це, власне, засвідчує, наскільки вигідно буде окремим підприємцям ввозити спирт саме із-за кордону, а не виробляти його в Україні.

Нагадаємо, 3 грудня ВР ухвалила “спиртовий” проект ЗУ (№ 2300) у другому читанні. “За” проголосували 284 депутати, більшість з яких — “слуги народу”.

Більшість експертів саме дозвіл на імпорт спирту називають основною небезпекою документу.

“Що стосується імпорту. Ця норма чомусь позиціонується як пом’якшувальний захід, про що вказано у пояснювальній записці, але я в цьому нічого пом’якшувального не бачу, навпаки. В першу чергу це є побудова корупційної схеми, бо в законі не передбачено жодного прозорого механізму розподілу оцих компетенцій на імпорт спирту. Якісь люди, десь в Кабміні, матимуть можливість вирішувати — чому одне підприємство буде мати можливість імпорту спирту, а інше — ні. Тому тут є всі складові для побудови корупційної схеми”, — зазначив з цього приводу Ігор Луценко.

Економіст Олександр Охріменко, у свою чергу, прогнозує, що норма про імпорт спровокує ріст показників контрабанди спирту з окупованих територій та Придністров’я.

В цілому ж, проект ЗУ № 2300 називають таким, що прийнятий в інтересах алкогольних компаній, зокрема, найбільших монополістів вітчизняного ринку.

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