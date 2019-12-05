Украинские алкопроизводители начнут импортировать иностранный спирт

ukru
Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102923 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 72297 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 102982 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115792 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146281 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147219 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140210 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 183156 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116663 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113769 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 107953 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 119631 просмотра
Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

14:01 • 110566 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

15:07 • 104447 просмотра
Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

18:15 • 41654 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

15:07 • 104447 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 119631 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 183156 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 164203 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 190257 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 107953 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 122115 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 124846 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 129464 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 125877 просмотра
Актуальное
Украинские алкопроизводители начнут импортировать иностранный спирт

Украинские алкопроизводители начнут импортировать иностранный спирт

Киев  •  УНН

 • 10575 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Вчера ВР приняла закон о приватизации и демонополизации ГП “Укрспирт”. Среди прочего, документ предусматривает разрешение на импорт спирта уполномоченными КМУ предприятия до 2024 года. Указанная норма, по словам депутата Нины Южаниной, может привести к уничтожению спиртового производства в Украине, как это уже случилось однажды в табачной отрасли. Об этом она рассказала в комментарии УНН.

“Сегодня есть действующая норма о том, что у нас импорт спирта могут осуществлять только производители спирта. И я, например, боролась за то, чтобы эта норма была сохранена как минимум навсегда. Потому что давать разрешение на импорт спирта всем, кто имеет лицензию на оптовую торговлю нельзя. Заводы, которые производят водочные изделия, они будут импортировать для себя спирт, который стоит дешевле в 2-3 раза, и вся наша спиртовая отрасль, или она будет государственная или частная, если произойдет приватизация, станет абсолютно ненужной”, — говорит политик.

В качестве примера негативных последствий разрешения на импорт, она привела табачную отрасль.

“Когда у нас была целая отрасль, в которой работало большое количество людей, и мы выращивали собственный табак. И когда убрали норму об обязательности использования нашей табачного сырья в производстве на территории Украины — отрасль исчезла. Так точно и сейчас. Подготовили абсолютно лоббистский проект закона, который, очевидно, сделан исключительно под производителей ликеро-водочных изделий, чтобы им позволить импортировать спирт, а не покупать его в украинского производителя. И вторая цель этого законопроекта, на мой взгляд, потому что она завуалирована — это вообще снизить заинтересованность и стоимость тех объектов (спиртзаводов, — ред.), которые будут выставлены на приватизацию. Есть те, кто глубоко понимают, что они ценны только тогда, когда есть норма об использовании на территории Украины производителями буквенно-водочных изделий исключительно спирта украинского производства. А сейчас же, когда это закон (№ 2300) проголосован, это значит, что наши спиртовые заводы — металлолом”, — пояснила Южанина.

Она добавила, что во время голосования настаивала на ряде своих поправок к так называемому “спиртовому закону Зеленского”.

“Но я обратила внимание, что слишком была большая радость в зале, когда это все прошло без учета моих поправок, на которых я очень настаивала, а именно: запретить импорт спирта этилового для всех, кто имеет лицензию на производство или оптовую торговлю. Это должно быть исключительно для производителей спирта. Эта норма страна отстояла еще в 2006 году, когда подала в ВТО, и до сих пор не имеют к нам члены организации претензий. Впервые тогда был здоровый протекционизм отрасли. Сейчас же интересы этой отрасли сдаются, и все идет наперекосяк”, — добавила нардеп.

Южанина отметила, что сегодня происходят частые задержания за контрабанду спирта. И это, собственно, показывает, насколько выгодно будет отдельным предпринимателям ввозить спирт именно из-за границы, а не производить его в Украине.

Напомним, 3 декабря ВР приняла “спиртовой” проект ЗУ (№ 2300) во втором чтении. “За” проголосовали 284 депутата, большинство из которых — “слуги народа”.

Большинство экспертов именно разрешение на импорт спирта называют основной опасностью документа.

“Что касается импорта. Эта норма почему-то позиционируется как смягчающее мероприятие, о чем указано в пояснительной записке, но я в этом ничего смягчающего не вижу, наоборот. В первую очередь это построение коррупционной схемы, потому что в законе не предусмотрено ни прозрачного механизма распределения этих компетенций на импорт спирта. Какие-то люди, где-то в Кабмине, смогут решать — почему одно предприятие будет иметь возможность импорта спирта, а другое — нет. Поэтому здесь есть все составляющие для построения коррупционной схемы”, — отметил по этому поводу Игорь Луценко.

Экономист Александр Охрименко, в свою очередь, прогнозирует, что норма об импорте спровоцирует рост показателей контрабанды спирта с оккупированных территорий и Приднестровья.

В целом же, проект Закона № 2300 называют таким, что принят в интересах алкогольных компаний, в частности, крупнейших монополистов отечественного рынка.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы