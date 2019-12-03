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Аудит "Укрспирту" проводили експерти горілчаних монополістів, яких називають бенефіціарами продажу ДП

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Сьогодні, 3 грудня, у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства було представлено результати технічного аудиту підприємств спиртової галузі, передає кореспондент УНН.

Результати аудиту представляв т.в.о. керівника ДП "Укрспирт" Сергій Блескун. Він розповів, що під час аудиту було досліджено діяльність 83 підприємств, а саме: 41 підприємства ДП "Укрспирт", 39 державних підприємств концерну "Укрспирт", 1 державного підприємства ДУС, 2 державних підприємств ПАТ "Медпром".

Аудит тривав 2 місяці, і за його результатами було встановлено, що протягом останнього року працювали лише 40 із 83 заводів. Решта 43 - простоюють тривалий час.

"29 з 83 заводів обладнані зареєстрованими витратомірами-лічильниками спирту етилового; зареєстровані як акцизні склади у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СEAPПСЕ). При цьому, 22 із 83 заводів мають незадовільний технічний стан", - розповів Блескун.

За результатами технічного аудиту визначено 4 категорії підприємств:

  • Виробництво харчового спирту для горілчаних підприємств, горілчаних виробів та медичної субстанції (31 підприємство);
  • Виробництво біоетанолу (10 підприємств);
  • Виробництво спирту денатурованого (11 підприємств);
  • Промислові майданчики (29 підприємств).

Цікаво, що технічний аудит підприємств спиртової галузі проводили експерти чотирьох компаній:

  • ДП "Укрспирт";
  • ТОВ "Глобал Спірітс Груп" ТМ Хортиця;
  • ТОВ "ЛВН Лімітед" ТМ "Nemiroff",
  • ТОВ "Національна горілчана компанія": ТМ "Перша Гільдія", ТМ "HLIBNY DAR", ТМ "KOZAЦЬКА PADA".

Останніх ЗМІ називають монополістами горілчаного ринку України, а експерти – основними бенефіціарами знищення державної монополії на спирт.

Так, за даними видання Delo, компанії "Баядера Груп" сьогодні “належить” близько 33% частки алкогольного ринку, Global Spirits - 26,5% та Nemiroff - 20,5%.

За умов схвалення законопроекту №2300 (про приватизацію та демонополізацію ДП “Укрспирт”) останні стануть ще й монополістами спиртового ринку, каже політолог Владислав Дзівідзінський.

“З одного боку, у нас ринкова економіка, хоча дещо викривлена, але ми до неї прагнемо. Тому повинні бути рівні можливості у всіх учасників ринку. І дрібні алкогольні компанії мусять мати можливість бути присутніми на ринку. Тому у законопроекті ОП я вбачаю недолугу політику, яка може призвести до перекосу ринку та до повної монополізації, без контролю держави та без розуміння наслідків”, - сказав він.

Політолог додав, що стратегічні об'єкти у будь-якій країні, яка зацікавлена у максимальному захисті національних інтересів держави та суспільства, мають перебувати виключно під юрисдикцією та контролем саме держави.

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