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Аудит "Укрспирта" проводили эксперты водочных монополистов, называемых бенефициарами продажи ГП

Аудит "Укрспирта" проводили эксперты водочных монополистов, называемых бенефициарами продажи ГП

Киев  •  УНН

 • 14549 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Сегодня, 3 декабря, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства были представлены результаты технического аудита предприятий спиртовой отрасли, передает корреспондент УНН.

Результаты аудита представлял и.о. руководителя ГП "Укрспирт" Сергей Блескун. Он рассказал, что во время аудита была исследована деятельность 83 предприятий, а именно: 41 предприятия ГП "Укрспирт", 39 государственных предприятий концерна "Укрспирт", 1 государственного предприятия ГУД, 2 государственных предприятий ПАО "Медпром".

Аудит длился 2 месяца, и по его результатам было установлено, что в течение последнего года работали только 40 из 83 заводов. Остальные 43 - простаивают длительное время.

"29 из 83 заводов оборудованы зарегистрированными расходомерами-счетчиками спирта этилового; зарегистрированы как акцизные склады в системе электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового (СEAPПСЕ). При этом, 22 из 83 заводов имеют неудовлетворительное техническое состояние", - рассказал Блескун.

По результатам технического аудита определены 4 категории предприятий:

  • Производство пищевого спирта для водочных предприятий, водочных изделий и медицинской субстанции (31 предприятие);
  • Производство биоэтанола (10 предприятий);
  • Производство спирта денатурированного (11 предприятий);
  • Промышленные площадки (29 предприятий).

Интересно, что технический аудит предприятий спиртовой отрасли проводили эксперты четырех компаний:

  • ГП "Укрспирт";
  • ООО "Глобал Спиритс Групп" ТМ Хортица;
  • ООО "ЛВН Лимитед" ТМ "Nemiroff",
  • ООО "Национальная водочная компания" ТМ "Первая Гильдия", ТМ "HLIBNY DAR", ТМ "KOZAЦЬКА PADA".

Последних СМИ называют монополистами водочного рынка Украины, а эксперты - основными бенефициарами уничтожения государственной монополии на спирт.

Так, по данным издания Delo, компании "Баядера Групп" сегодня "принадлежит" около 33% доли алкогольного рынка, Global Spirits - 26,5% и Nemiroff - 20,5%.

В условиях принятия законопроекта №2300 (о приватизации и демонополизации ГП "Укрспирт") последние станут еще и монополистами спиртового рынка, говорит политолог Владислав Дзивидзинский.

"С одной стороны, у нас рыночная экономика, хотя несколько искажена, но мы к ней стремимся. Поэтому должны быть равные возможности у всех участников рынка. И мелкие алкогольные компании должны иметь возможность присутствовать на рынке. Поэтому в законопроекте ОП я вижу неуклюжую политику, которая может привести к перекосу рынка и к полной монополизации, без контроля государства и без понимания последствий", - сказал он.

Политолог добавил, что стратегические объекты в любой стране, которая заинтересована в максимальной защите национальных интересов государства и общества, должны находиться исключительно под юрисдикцией и контролем именно государства.

Украинские Национальные Новости

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