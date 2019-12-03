Аудит "Укрспирта" проводили эксперты водочных монополистов, называемых бенефициарами продажи ГП

Результаты аудита представлял и.о. руководителя ГП "Укрспирт" Сергей Блескун. Он рассказал, что во время аудита была исследована деятельность 83 предприятий, а именно: 41 предприятия ГП "Укрспирт", 39 государственных предприятий концерна "Укрспирт", 1 государственного предприятия ГУД, 2 государственных предприятий ПАО "Медпром".

Аудит длился 2 месяца, и по его результатам было установлено, что в течение последнего года работали только 40 из 83 заводов. Остальные 43 - простаивают длительное время.

"29 из 83 заводов оборудованы зарегистрированными расходомерами-счетчиками спирта этилового; зарегистрированы как акцизные склады в системе электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового (СEAPПСЕ). При этом, 22 из 83 заводов имеют неудовлетворительное техническое состояние", - рассказал Блескун.

По результатам технического аудита определены 4 категории предприятий:



Производство пищевого спирта для водочных предприятий, водочных изделий и медицинской субстанции (31 предприятие);



Производство биоэтанола (10 предприятий);



Производство спирта денатурированного (11 предприятий);



Промышленные площадки (29 предприятий).



Интересно, что технический аудит предприятий спиртовой отрасли проводили эксперты четырех компаний:



ГП "Укрспирт";



ООО "Глобал Спиритс Групп" ТМ Хортица;



ООО "ЛВН Лимитед" ТМ "Nemiroff",



ООО "Национальная водочная компания" ТМ "Первая Гильдия", ТМ "HLIBNY DAR", ТМ "KOZAЦЬКА PADA".



Последних СМИ называют монополистами водочного рынка Украины, а эксперты - основными бенефициарами уничтожения государственной монополии на спирт.

Так, по данным издания Delo, компании "Баядера Групп" сегодня "принадлежит" около 33% доли алкогольного рынка, Global Spirits - 26,5% и Nemiroff - 20,5%.

В условиях принятия законопроекта №2300 (о приватизации и демонополизации ГП "Укрспирт") последние станут еще и монополистами спиртового рынка, говорит политолог Владислав Дзивидзинский.

"С одной стороны, у нас рыночная экономика, хотя несколько искажена, но мы к ней стремимся. Поэтому должны быть равные возможности у всех участников рынка. И мелкие алкогольные компании должны иметь возможность присутствовать на рынке. Поэтому в законопроекте ОП я вижу неуклюжую политику, которая может привести к перекосу рынка и к полной монополизации, без контроля государства и без понимания последствий", - сказал он.

Политолог добавил, что стратегические объекты в любой стране, которая заинтересована в максимальной защите национальных интересов государства и общества, должны находиться исключительно под юрисдикцией и контролем именно государства.