Демонополизацию "Укспирта" могут отстрочить до 2025 года: названы причины

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. На прошлой неделе Верховная Рада Украины приняла президентский закон о демонополизации спиртовой отрасли (№ 2300) и приватизации государственных спиртзаводов. Вступление Закона в силу должно положить конец госмонополии на производство спирта, анонсировали его автора в ОП. Но отдельные нормы документа свидетельствуют о том, что демонополизации спиртовой отрасли в ближайшее время так и не произойдет. Об этом в своем блоге написала Елена Голубева, передает УНН.

Так, Закон позволяет отечественным предпринимателям строить заводы по производству спирта. В то же время, в документе указано, что разрешения на строительство таких предприятий будут выдаваться не ранее 1 июля 2021 года, пишет Голубева.

“Таким образом, даже если предположить, что законопроект таки вступит в силу, производители водки будут вынуждены либо ждать 2021 года, чтобы получить разрешение на строительство собственного спиртзавода (а далеко не факт, что и этот тайминг не будет перенесен или отложен), либо же раскошеливаться на покупку старых заводов „Укрспирта“, в чем они, разумеется, не заинтересованы (долги, непомерно раздутая штатка, устаревшие технологии — немало заводов до сих пор работают на мазуте или дорогом газе)”, — объяснила Голубева.

Большинство производственных площадок, входящих в состав “Укрспирта”, морально устарели. Но минимум 13 предприятий являются реально рабочими, и, соответственно, наиболее инвестиционно — привлекательными. Именно их могут перепрофилировать на производство биоэтанола, вследствие чего запланированная демонополизация спиртовой отрасли отложится как минимум до 2025 года, считает Голубева.

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Она объяснила, что пока у украинских предпринимателей, заинтересованности производить биоэтанол, нет. Но интерес появится в случае законодательных изменений об обязательном добавлении биоэтанола в бензин.

“В случае утверждения нормы об обязательном добавлении биоэтанола, в Украине будет гарантированный рынок сбыта для около 80 тыс. тонн этанола в год на порядка 1,6 млрд грн. Таким образом, работой будут загружены уже построенные предприятия (а таких — 11) и не исключено, появятся инвесторы, заинтересованные в перепрофилировании заводов „Укрспирта“. С учетом специфики (особенности производства, наличие персонала) начать производство на заводе, который традиционно ориентирован на производство спирта, даже проще, чем искать место под строительство нового”, — пишет Голубева.

Принимая во внимание вышеизложенное, она прогнозирует, что в ближайшее время основная дискуссия будет вестись в русле обмена — демонополизация спиртовой отрасли в обмен на сохранение части спиртзаводов, за счет принятия нормы об обязательном добавлении биоэтанола в автомобильное топливо. И вполне вероятно, что, как и в предыдущие годы, против этого активно будут выступать импортеры автотоплива и сети АЗС, добавила журналист.

“Но если договориться не удастся, не исключено, что в Раде вскоре появятся инициативы перенести демонополизацию с 1 июля 2020 года, к примеру, на 1 июля 2025 года, а разрешение строить новые мощности по производству спирта — и вовсе на более поздний срок”, — резюмировала Голубева.

Как писал УНН, прогноз по отсрочке демонополизации ГП “Укрспирт” озвучил ранее и экономист Евгений Черевиков. Основная причина, по его словам, — деньги, потому как продажа государственных спиртзаводов сегодня абсолютна не выгода бюджету.

По итогам, выручить в следствии приватизации ГП, удастся не более 800 млн грн, уверены в Украинском институте будущего, что в 7-8 раз меньше ожидаемых в ОП 5-6 млрд. грн.

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