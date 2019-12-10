Демонополізацію "Укспирту" можуть відтермінувати до 2025 року: названі причини

Так, Закон дозволяє вітчизняним підприємцям будувати заводи з виробництва спирту. У той же час, в документі зазначено, що дозволу на будівництво таких підприємств будуть видаватися не раніше 1 липня 2021 року, пише Голубєва.

“Таким чином, навіть якщо припустити, що законопроект таки вступить в силу, виробники горілки будуть змушені або чекати 2021 року, аби отримати дозвіл на будівництво власного спиртзаводу (а далеко не факт, що і цей таймінг не буде перенесений або відкладений), або ж розщедрюватися на покупку старих заводів „Укрспирту“, в чому вони, зрозуміло, не зацікавлені (борги, непомірно роздута штатка, застарілі технології — чимало заводів досі працюють на мазуті або дорогому газі)”, — пояснила Голубєва.

Більшість виробничих майданчиків, що входять до складу “Укрспирту”, морально застаріли. Але мінімум 13 підприємств є реально робочими, і, відповідно, найбільш інвестиційно — привабливими. Саме їх можуть перепрофілювати на виробництво біоетанолу, внаслідок чого запланована демонополізація спиртової галузі відкладеться як мінімум до 2025 року, вважає Голубєва.

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Вона пояснила, що поки в українських підприємців, зацікавленості виробляти біоетанол, немає. Але інтерес з’явиться в разі законодавчих змін про обов’язкове додавання біоетанолу в бензин.

“У разі затвердження норми про обов’язкове додавання біоетанолу, в Україні буде гарантований ринок збуту для близько 80 тис. тонн етанолу на рік на порядку 1,6 млрд грн. Таким чином, роботою будуть завантажені вже побудовані підприємства (а таких — 11) і не виключено, з’являться інвестори, зацікавлені в перепрофілюванні заводів „Укрспирту“. З урахуванням специфіки (особливості виробництва, наявність персоналу) почати виробництво на заводі, який традиційно орієнтований на виробництво спирту, навіть простіше, ніж шукати місце під будівництво нового”, — пише Голубєва.

Беручи до уваги вищевикладене, вона прогнозує, що найближчим часом основна дискусія буде вестися в руслі обміну — демонополізація спиртової галузі в обмін на збереження частини спиртзаводів, за рахунок прийняття норми про обов’язкове додавання біоетанолу в автомобільне паливо. І цілком ймовірно, що, як і в попередні роки, проти цього активно виступатимуть імпортери автотоплива і мережі АЗС, додала журналіст.

“Але якщо домовитися не вдасться, не виключено, що в Раді незабаром з’являться ініціативи перенести демонополізацію з 1 липня 2020 року, наприклад, на 1 липня 2025 року, а дозвіл будувати нові потужності з виробництва спирту — і зовсім на більш пізній термін”, — резюмувала Голубєва.

Як писав УНН, прогноз щодо відстрочення демонополізації ДП “Укрспирт” озвучив раніше і економіст Євген Черевиков. Основна причина, за його словами, — гроші, тому як продаж державних спиртзаводів сьогодні Абсолютно не вигода бюджету.

За підсумками, виручити в результаті приватизації ДП, вдасться не більше 800 млн грн, впевнені в Українському інституті майбутнього, що в 7-8 разів менше очікуваних в ОП 5-6 млрд. грн.