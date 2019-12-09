Лібералізація спиртової промисловості відтерміновується: і причина - в грошах

“Між першим читанням і прийняттям в другому читанні законопроект суттєво змінився. Одна з правок про те, що введення в експлуатацію і надання дозволів на будівництво нових підприємств на виробництво спирту — тільки з 1 липня 2021 року. Це має дати державі час для оздоровлення ДП „Укрспирт“. Бо в галузі, умовно кажучи, є 79-80 підприємств, а працюючих з них — 20. Є цікава норма і щодо імпорту, якою дозволяється імпорт спирту здійснювати тільки державним виробникам спирту до 2024 року, і в обсягах, які не перевищують 10% річного обсягу виробленого цими підприємствами спирту. До чого це все призводить: відверто кажучи, цей закон не дозволяє лібералізувати галузь прямо зараз. І ми можемо говорити, що прийнятий закон де-факто відтерміновує лібералізацію галузі. Хоч у цьому законі чітко проглядається прагнення законодавця створити передумови для приватизації державних спиртових”, — вважає експерт.

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Відтермінування демонополізації і приватизації ДП “Укрспирт” обумовлене грошима, каже Черевиков.

“Офіс президента, коли виходив із цим законопроектом, обґрунтовував його бажанням зменшити тіньовий сегмент, а також отримати близько 5 млрд грн. Але по факту, наші розрахунки в Інституті майбутнього показують, що вартість ДП „Укрспирт“, приватизаційна, на даний момент (а ми рахували різними методами) становить не більше, ніж 800 млн грн. І це за ідеальних умов. Ні про які 5 млрд не йдеться. Я думаю, саме тому законодавець відтерміновує лібералізацію галузі до того часу, поки майно ДП „Укрспирт“ не можна буде продати дорожче”, — припустив він.

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Як писав УНН, плани влади по заробітку з продажу “Укрспирту” різко скоротилися з 6-7 до 2-3 млрд грн. Чому так сталося та на якій підставі робилися заяви про 5-7 млрд грн, в МЕРТ так і не пояснили.

Нагадаємо, ВР прийняла “спиртовий” проект ЗУ (№ 2300) у другому читанні 3 грудня. “За” проголосували 284 депутати, більшість з яких — “Слуги народу”.