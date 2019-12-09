Лібералізація спиртової промисловості відтерміновується: і причина - в грошах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Анонсована лібералізація спиртової галузі, по суті, якщо виходити зі змісту прийнятого законопроекту № 2300, відтерміновується. Причина ж полягає у тому, що продавати ГП “Укрспирт” державі сьогодні абсолютно не вигідно. У найкращому випадку за активи держпідприємства можна, поки що, виручити не більше 800 млн грн. Тож, про заявлені мільярди не йдеться. Про це УНН розповів експерт економічних програм Українського інституту майбутнього Євген Черевиков.
“Між першим читанням і прийняттям в другому читанні законопроект суттєво змінився. Одна з правок про те, що введення в експлуатацію і надання дозволів на будівництво нових підприємств на виробництво спирту — тільки з 1 липня 2021 року. Це має дати державі час для оздоровлення ДП „Укрспирт“. Бо в галузі, умовно кажучи, є 79-80 підприємств, а працюючих з них — 20. Є цікава норма і щодо імпорту, якою дозволяється імпорт спирту здійснювати тільки державним виробникам спирту до 2024 року, і в обсягах, які не перевищують 10% річного обсягу виробленого цими підприємствами спирту. До чого це все призводить: відверто кажучи, цей закон не дозволяє лібералізувати галузь прямо зараз. І ми можемо говорити, що прийнятий закон де-факто відтерміновує лібералізацію галузі. Хоч у цьому законі чітко проглядається прагнення законодавця створити передумови для приватизації державних спиртових”, — вважає експерт.
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Відтермінування демонополізації і приватизації ДП “Укрспирт” обумовлене грошима, каже Черевиков.
“Офіс президента, коли виходив із цим законопроектом, обґрунтовував його бажанням зменшити тіньовий сегмент, а також отримати близько 5 млрд грн. Але по факту, наші розрахунки в Інституті майбутнього показують, що вартість ДП „Укрспирт“, приватизаційна, на даний момент (а ми рахували різними методами) становить не більше, ніж 800 млн грн. І це за ідеальних умов. Ні про які 5 млрд не йдеться. Я думаю, саме тому законодавець відтерміновує лібералізацію галузі до того часу, поки майно ДП „Укрспирт“ не можна буде продати дорожче”, — припустив він.
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Як писав УНН, плани влади по заробітку з продажу “Укрспирту” різко скоротилися з 6-7 до 2-3 млрд грн. Чому так сталося та на якій підставі робилися заяви про 5-7 млрд грн, в МЕРТ так і не пояснили.
Нагадаємо, ВР прийняла “спиртовий” проект ЗУ (№ 2300) у другому читанні 3 грудня. “За” проголосували 284 депутати, більшість з яких — “Слуги народу”.