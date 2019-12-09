Либерализация спиртовой промышленности откладывается: и причина - в деньгах

“Между первым чтением и принятием во втором чтении законопроект существенно изменился. Одна из поправок о том, что ввод в эксплуатацию и выдачи разрешений на строительство новых предприятий на производство спирта — только с 1 июля 2021 года. Это должно дать государству время для оздоровления ГП „Укрспирт“. Потому что в области, условно говоря, есть 79-80 предприятий, а работающих из них — 20. Есть интересная норма и по импорту, которой разрешается импорт спирта осуществлять только государственным производителям спирта до 2024 года, и в объемах, не превышающих 10% годового объема производимого этими предприятиями спирта. К чему это все приводит: откровенно говоря, этот закон не позволяет либерализовать отрасль прямо сейчас. И мы можем говорить, что принятый закон де-факто переносит либерализацию отрасли. Хотя в этом законе четко просматривается стремление законодателя создать предпосылки для приватизации государственных спиртовых”, — считает эксперт.

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Отсрочка демонополизации и приватизации ГП “Укрспирт” обусловлено деньгами, говорит Черевиков.

“Офис президента, когда выходил с этим законопроектом, обосновывал его желанием уменьшить теневой сегмент, а также получить около 5 млрд грн. Но по факту, наши расчеты в Институте будущего показывают, что стоимость ГП „Укрспирт“, приватизационная, на данный момент (а мы считали разными методами) составляет не более чем 800 млн грн. И это при идеальных условиях. Ни о каких 5 млрд речь не идет. Я думаю, именно поэтому законодатель переносит либерализацию отрасли до тех пор, пока имущество ГП „Укрспирт“ нельзя будет продать дороже”, — предположил он.

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Как писал УНН, планы властей по заработку по продаже “Укрспирт” резко сократились с 6-7 до 2-3 млрд грн. Почему так произошло и на каком основании делались заявления о 5-7 млрд грн, в МЭРТ так и не объяснили.

Напомним, ВР приняла “спиртовой” проект ЗУ (№ 2300) во втором чтении 3 декабря. “За” проголосовали 284 депутата, большинство из которых — “Слуги народа”.