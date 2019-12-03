Плани влади по заробітку з продажу "Укрспирту" різко скоротилися з 6-7 до 2-3 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Надходження від продажу заводів ДП “Укрспирт” складуть 2-3 млрд грн. Про це 3 грудня на брифінгу заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький, передає УНН з посиланням на “НВ Бізнес”.
“Приватизацію треба провести до 1 липня 2020 року. В правці до закону до другого читання позначено, що він вступає в чинності 1 липня 2020 року (законопроект № 2300 про спиртової реформу — ред.). Після його прийняття у нас буде ще рік, коли буде діяти заборона на будівництво нових заводів, для продажу тих 10-20% заводів, які залишаться неприватизованими”, — сказав він.
Повністю завершити приватизацію планується до 1 липня 2021 року уточнив чиновник.
“Ми оцінюємо надходження від приватизації підприємств „Укрспирту“ в 2-3 млрд грн”, — додав Висоцький.
Однак, раніше під час прес-конференції в Кабміні т.в.о. директора ДП “Укрспирт” Сергій Блескун заявив про те, що приватизація підприємства дозволить залучити до держбюджету 6-7 млрд.
В Офісі Президента також озвучували цифру значно привабливішу, ніж ту, що прозвучала сьогодні.
“За нашими оцінками, приватизація „Укрспирт“ принесе нам не менше 5 млрд грн”, — заявила 28 жовтня заступник голови ОП Юлія Ковалів.
У Мінфіні ж, ще на стадії роботи над законопроектом № 2300, який і передбачає пріватизацію ДП, чесно констатували відсутність фінансово-економічного обгрунтування майбутнього процесу продажу держактиву.
Але, незважаючи на це, сьогодні ВР прийняла “спиртовий” проект ЗУ (№ 2300) у другому читанні. “За” проголосували 284 депутати, більшість з яких — “Слуги народу”.