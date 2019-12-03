Рада підтримала закон про продаж "Укрспирту" у другому читанні

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Депутати підтримали законопроект №2300 авторства Президента про приватизацію і демонополізацію стратегічного держпідприємства "Укрспирт", передає УНН.

"За" проголосували 284 народних депутатів. Таким чином законопроект був прийнятий у другому читанні і в цілому, і буде переданий на підпис Володимиру Зеленському.

Як писав УНН, згідно з висновками Головного юридичного управління ВР, в документ напередодні внесли 10 незаконних поправок.

Відзначимо, що найбільшим ризиком документа експерти називають дозвіл на імпорт спирту.

За словами економіста Охріменка, це "відкриє" контрабанду лівого спирту з "Л/ДНР" і Придністров'я.

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