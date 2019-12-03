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В "спиртовой" закон Зеленского внесли 10 незаконных поправок - юристы ВР

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Главном юридическом управлении оперативно изучили подготовленный вчера ко второму чтению законопроект № 2300 о демонополизации спиртовой отрасли в Украине. Соответствующий вывод опубликован на сайте ВР, передает УНН.

Указанный законопроект был зарегистрирован Президентом Владимиром Зеленским и предусматривает приватизацию ГП “Укрспирт”, разрешение на импорт спирта в Украине специально уполномоченными КМУ предприятиями, а также запрет на строительство новых спиртовых заводов до 1 июля 2021 года.

Юристы парламента отметили, что ко второму чтению документ был подготовлен без соблюдения требований статьи 116 Регламента Верховной Рады Украины, согласно которой предложения и поправки к законопроекту, которые готовится ко второму чтению, могут вноситься лишь к тому тексту законопроекта (разделов, глав, статей, их частей, пунктов, подпунктов, абзацев, предложений), который принят ВР за основу.

Однако, профильный экономический комитет, судя по выводам юристов, не правил проект закона, а скорее, переписывал его заново, внеся в документ отсутствующие ранее статьи и нормы.

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Так, юридический комитет ВР насчитал 10 незаконных поправок к “спиртовому” документу Зеленского.

“Главный комитет, в виде исключения, может принять решение об учете внесенных предложений и поправок по исправлений, уточнений, устранению ошибок и/или противоречий в тексте законопроекта, других структурных частей законопроекта и/или других законодательных актов, которые не были предметом рассмотрения в первом чтении, если о необходимости их внесения было отмечено в выводах этого главного комитета и/или экспертного подразделения Аппарата Верховной Рады и объявлено председательствующим на пленарном заседании при рассмотрении такого законопроекта в первом чтении. Такие предложения и поправки должны соответствовать предмету правового регулирования законопроекта (речь идет, в частности о поправках 3, 6, 7, 22, 25, 28, 29, 30, 38, 44). При этом, о необходимости их внесения в заключении Комитета и заключения Главного научно-экспертного управления к проекту не указан и не объявлено председательствующим на пленарном заседании во время рассмотрения проекта в первом чтении”, — констатировали юристы парламента.

Напомним, экономисты критикуют законопроект № 2300 за то, что он не имеет финансового обоснования и принимается в спешке. Говорят, что предусмотренное в нем разрешение на импорт спирта приведет к контрабанде из Л/ДНР и Российской Федерации.

Отдельно, как отметил экс-нардеп Игорь Луценко, существует угроза, что выиграют от реализации будущего закона “водочные короли” времен Януковича, а также компании-алкогольные монополисты.

По сути, реализация инициативы президента может привести ликвидации спиртового производства в Украине, говорят в Украинском институте будущего.

Несмотря на все риски, критику и печальные прогнозы, “слуги народа” намерены проголосовать законопроект № 2300 во втором чтении и в целом уже сегодня.

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