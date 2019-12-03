В "спиртовий" закон Зеленського внесли 10 незаконних правок - юристи ВР

Вказаний законопроект був зареєстрований Президентом Володимиром Зеленським та передбачає приватизацію ДП “Укрспирт”, дозвіл на імпорт спирту в Україну спеціально уповноваженими КМУ підприємствами, а також заборону на будівництво нових спиртових заводів до 1 липня 2021 року.

Юристи Парламенту відзначили, що до другого читання документ був підготовлений без дотримання вимог статті 116 Регламенту Верховної Ради України, згідно з якою пропозиції та поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту (розділів, глав, статей, їх частин, пунктів, підпунктів, абзаців, речень), який прийнятий ВР за основу.

Однак, профільний економічний Комітет, судячи з висновків юристів, не правив проект закону, а скоріше, переписував його наново, внісши в документ відсутні раніше статті та норми.

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Так, юридичний комітет ВР нарахував 10 незаконних поправок до “спиртового” документу Зеленського.

“Головний комітет, як виняток, може прийняти рішення про врахування внесених пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні, якщо про необхідність їх внесення було зазначено у висновках цього головного комітету та/або експертного підрозділу Апарату Верховної Ради і оголошено головуючим на пленарному засіданні під час розгляду такого законопроекту у першому читанні. Такі пропозиції і поправки повинні відповідати предмету правового регулювання законопроекту (йдеться, зокрема про поправки 3, 6, 7, 22, 25, 28, 29, 30, 38, 44). При цьому, про необхідність їх внесення у висновку Комітету та висновку Головно науково-експертного управління до проекту не зазначено, і не оголошено головуючим на пленарному засіданні під час розгляду проекту у першому читанні”, — констатували юристи Парламенту.

Нагадаємо, економісти критикують законопроект № 2300 за те, що він не має фінансового обґрунтування та приймається поспіхом. Кажуть, що передбачений у ньому дозвіл на імпорт спирту призведе до контрабанди з Л/ДНР та Російської Федерації.

Окремо, як наголосив екснардеп Ігоря Луценко, існує загроза, що виграють від реалізації майбутнього закону “горілчані королі” часів Януковича, а також компанії-алкогольні монополісти.

По суті, реалізація ініціативи президента може призвести ліквідації спиртового виробництва в Україні, кажуть в Українському інституті майбутнього.

Не дивлячись на усі ризики, критику та сумні прогнози, “слуги народу” мають намір проголосувати законопроект № 2300 у другому читанні та в цілому вже сьогодні.