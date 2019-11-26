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Українці не підтримують Зеленського у намірах розпродати "Укрспирт", "Укрпочту" та "Укрзалізницю"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Переважна більшість українців виступає проти намірів влади пустит з молотка великі державні підприємства. Про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження громадської думки населення України, проведене фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, передає УНН.

Результати опитування засвідчили, що 62% громадян позитивно оцінюють перші кроки діяльності Президента України Володимира Зеленського.

Українці, зокрема, підтримують ініціативу Президента провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним для вирішення конфлікту на Донбасі, рішення щодо відведення військ від лінії розмежування, надання громадянства іноземцям, які захищали територіальну цілісність України.

Водночас, деякі рішення влади співвітчизники сприймають негативно. Так, 55% українців висловилися проти намірів влади щодо приватизації великих державних підприємств. Такі ініціативи ОП підтримали лише 22% опитаних.

Крім того, переважна більшість опитаних українців (58%) виступає проти намірів влади запровадити ринок землі сільськогосподарського призначення. При цьому, тільки 24% співвітчизників схвально оцінили таке рішення влади.

Замість розпродажу держмайна та землі, українці очікують від Президента закінчення війни на Сході, підвищення пенсій та зниження комунальних тарифів.

“Громадяни вважають, що першочергові п’ять дій Президента Зеленського та його команди мають бути наступні: припинення вогню на Донбасі — 74%, зростання життєвих стандартів людей (зарплат, пенсій тощо) — 51%, зниження тарифів — 37%, покарання винних у корупції посадовців — 35%, зменшення впливу олігархів на політику — 28%”, — свідчать дані опитування.

Дослідження було проведене з 4 по 19 листопада 2019 року, в 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім автономної республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною.

В результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, влада анонсувала розпродаж державних підприємств. Продавати, зокрема, мають намір державні банки — “Ощадбанк”, “Укрексімбанк”, “Укргазбанк” і “ПриватБанк”. Також, пустити з молотка запланували долі “Укрзалізниці”, “Укрпошти” та державне підприємство “Укрспирт”. Законопроект про приватизацію спиртового підприємства зареєстрував у ВР Президент Володимир Зеленський.

Експерти галузі розкритикували документ. За їх словами, ініціатива лобіює інтереси горілчаних компаній, в тому числі іноземних, і “вбиває” ДП “Укрспирт”.

Незважаючи на відсутність економічних розрахунків, двох висновків комітетів, зокрема бюджетного, і зауваження Головного науково-експертного управління ВР, Комітет ВР з питань розвитку економіки (головний) все одно виніс законопроект в зал для голосування, де його прийняли в першому читанні.

Через таку ситуацію профспілка ДП “Укрспирт” анонсувала страйки і вимагає зустрічі з Президентом, щоб запропонувати йому шляхи прибуткової приватизації підприємства і зваженої демонополізації галузі з найменшими ризиками для економіки і суспільства, яке може стати споживачем неякісної, безконтрольно імпортованої і контрабандної спиртової продукції. В ОП з діалогом з працівниками спиртових підприємств поки не поспішають.

“Слуги народу” в парламенті, в свою чергу, все ж пообіцяли істотно доопрацювати президентську законодавчу ініціативу (№ 2300) до другого читання. Також в профільному економічному Комітет ВР пообіцяли зустрітися і з профспілками “Укрспирту”. Однак, коли саме може відбутися така зустріч поки не повідомили.

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