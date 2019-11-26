Украинцы не поддерживают Зеленского в намерениях распродать "Укрспирт", "Укрпочту" и "Укрзализныцю"

Результаты опроса показали, что 62% граждан положительно оценивают первые шаги деятельности Президента Украины Владимира Зеленского.

Украинцы, в частности, поддерживают инициативу Президента провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным для разрешения конфликта на Донбассе, решение по отводу войск от линии разграничения, предоставления гражданства иностранцам, которые защищали территориальную целостность Украины.

В то же время, некоторые решения власти соотечественники воспринимают негативно. Так, 55% украинский высказались против намерений власти относительно приватизации крупных государственных предприятий. Такие инициативы ОП поддержали только 22% опрошенных.

Кроме того, подавляющее большинство опрошенных украинцев (58%) выступает против намерений властей ввести рынок земли сельскохозяйственного назначения. При этом, только 24% соотечественников одобрили такое решение власти.

Вместо распродажи госимущества и земли, украинцы ожидают от Президента окончания войны на Востоке, повышение пенсий и снижение коммунальных тарифов.

“Граждане считают, что первоочередные пять действий Президента Зеленского и его команды должны быть следующие: прекращение огня на Донбассе — 74%, рост жизненных стандартов людей (зарплат, пенсий и т.д.) — 51%, снижение тарифов — 37%, наказание виновных в коррупции должностных лиц — 35%, уменьшение влияния олигархов на политику — 28%”, — свидетельствуют данные опроса.

Исследование было проведено с 4 по 19 ноября 2019 года, в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме автономной республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.

В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, власти анонсировали распродажу государственных предприятий. Продавать, в частности, намерены государственные банки — “Ощадбанк”, “Укрэксимбанк”, “Укргазбанк” и “ПриватБанк”. Также, пустить с молотка запланировали доли “Укрзализныци”, “Укрпочты” и государственное предприятие “Укрспирт”. Законопроект о приватизации спиртового предприятия зарегистрировал в ВР Президент Владимир Зеленский.

Эксперты отрасли раскритиковали документ. По их словам, инициатива лоббирует интересы водочных компаний, в том числе иностранных, и “убивает” ГП “Укрспирт”.

Несмотря на отсутствие экономических расчетов, двух выводов комитетов, в частности бюджетного и замечания Главного научно-экспертного управления ВР, Комитет ВР по вопросам развития экономики (главный) все равно вынес законопроект в зал для голосования, где его приняли в первом чтении.

Из-за такой ситуации профсоюз ГП “Укрспирт” анонсировал забастовки и требует встречи с Президентом, чтобы предложить ему пути прибыльной приватизации предприятия и взвешенной демонополизации отрасли с наименьшими рисками для экономики и общества, которое может стать потребителем некачественной, бесконтрольно импортируемой и контрабандной спиртовой продукции. В ОП с диалогом с работниками спиртовых предприятий пока не спешат.

“Слуги народа” в парламенте, в свою очередь, все же пообещали существенно доработать президентскую законодательную инициативу (№ 2300) ко второму чтению. Также в профильном экономическом Комитет ВР пообещали встретиться и с профсоюзами “Укрспирт”. Однако, когда именно может состояться такая встреча пока не сообщили.