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Законопроект Зеленского "откроет" контрабанду левого спирта с "Л/ДНР" и Приднестровья - экономист

Законопроект Зеленского "откроет" контрабанду левого спирта с "Л/ДНР" и Приднестровья - экономист

Киев  •  УНН

 • 15346 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Отказ от спирта украинского производства и разрешение на импорт спровоцируют контрабанду левого спирта из Приднестровья и оккупированных территорий. Такой прогноз, в случае окончательного принятия спиртного законопроекта № 2300, озвучил экономист Александр Охрименко, передает УНН.

По его словам, то, что сегодня пытаются сделать в спиртовой отрасли уже имело место во времена президентства Кучмы.

“Все что сейчас происходит (намерение разрушить государственную монополию на производство спирта и открыть импорт — ред.) — у нас это все было при Кучме, в 90-х годах. И этот чужой спирт, и использование спирта не украинского происхождения — все было. Кучма чего сделал „Укрспирт“? Потому что видел, что делается. Более того — существовала специальная государственная структура, которая контролировала производство спиртосодержащих напитков... Кучма фактически закрутил эту гаечку. И то что они (Офис Президента — ред.) Сейчас делают — они гаечку раскручивают, а потом будет истерия”, — говорит Охрименко.

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По его словам отказ от спирта украинского происхождения и разрешение на импорт такого товара спровоцируют контрабанду.

“Будет контрабанда из т.н. „ДНР“ и „ЛНР“, контрабанда из Приднестровья левого спирта. О качестве этого продукта я молчу. Завезут — разольют и будут гнать самогон”, — отметил эксперт.

Он также предположил, что законопроект № 2300 авторства Офиса Президента появился не просто так.

“Я думаю, что по этому закону стоят ребята, которые при Кучме были спиртовыми королями. К тому времени, как образовали „Укрспирт“. И сейчас они хотят вернуться”, — резюмировал Охрименко.

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Как писал УНН, из законодательства Украины о “О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего” изъяли норму, которая предусматривала производство алкогольной продукции из спирта исключительно украинского происхождения.

Кроме того, поправки Офиса Президента к законопроекту № 2300 (в рамках подготовки документа ко второму чтению) предусматривают разрешение на импорт спирта отдельными предприятиями с 2023 года.

Напомним, в октябре Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в ВР законопроект (№ 2300) о демонополизации спиртовой отрасли. Инициатива лоббирует интересы водочных компаний, в том числе иностранных, и “убивает” ГП “Укрспирт”, говорят эксперты.

Несмотря на отсутствие экономических расчетов, замечания Главного научно-экспертного управления ВР и двух выводов комитетов, в частности бюджетного Комитет ВР по вопросам развития экономики (главный) вынес законопроект в зал для голосования, где его приняли в первом чтении. Правда, решение главного Комитета было принято под гарантию встречи с Президентом и подготовки фундаментальных изменений в законопроект. Встреча должна была состояться 19 ноябрь и была перенесена на неопределенное время.

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