Законопроект Зеленського "відкриє" контрабанду лівого спирту з "Л/ДНР" та Придністров'я - економіст

За його словами, те що сьогодні намагаються зробити у спиртовій галузі вже мало місце за часів президентства Кучми.

“Все що зараз відбувається (наміри зруйнувати державну монополію на виробництво спирту та відкрити імпорт — ред.) — у нас це все було при Кучмі, в 90-х роках. І оцей чужий спирт, і використання спирту не українського походження, — все було. Кучма чого зробив „Укрспирт“? Бо бачив, що робиться. Ба більше — існувала спеціальна державна структура, яка контролювала виробництво спиртовмісних напоїв... Кучма, фактично, закрутив цю гаєчку. І те що вони (Офіс Президента — ред.) зараз роблять — вони гаєчку розкручують, а потім буде істерія”, — каже Охріменко.

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За його словами відмова від спирту українського походження та дозвіл на імпорт такого товару спровокують контрабанду.

“Буде контрабанда з т.з. „ДНР“ і „ЛНР“, контрабанда із Придністров’я лівого спирту. Про якість цього продукту я мовчу. Завезуть — розіллють і будуть гнати самогон”, — зазначив експерт.

Він також припустив, що законопроект № 2300 авторства Офісу Президента з’явився не просто так.

“Я думаю що за цим законом стоять хлопці, які при Кучмі були спиртовими королями. До того часу, як утворили „Укрспирт“. І зараз вони хочуть повернутися”, — резюмував Охріменко.

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Як писав УНН, із законодавства України про “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального” вилучили норму, яка передбачала виробництво алкогольної продукції зі спирту виключно українського походження.

Крім того, правки Офісу Президента до законопроекту № 2300 (в рамках підготовки документу до другого читання) передбачають дозвіл на імпорт спирту окремими підприємствами з 2023 року.

Нагадаємо, у жовтні Президент Володимир Зеленський зареєстрував у ВР законопроект (№ 2300) про демонополізацію спиртової галузі. Ініціатива лобіює інтереси горілчаних компаній, зокрема іноземних, і “вбиває” ДП “Укрспирт”, кажуть експерти.

Попри відсутність економічних розрахунків, зауваження Головного науково-експертного управління ВР та двох висновків Комітетів, зокрема бюджетного, Комітет ВР з питань розвитку економіки (головний) виніс законопроект в зал для голосування, де його прийняли у першому читанні. Щоправда, рішення головного Комітету було прийнято під гарантію зустрічі з Президентом та підготовки грунтовних змін до законопроекту. Зустріч мала відбутися 19 листопада та була перенесена на невизначений час.