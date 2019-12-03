Рада поддержала закон о продаже "Укрспирта" во втором чтении

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 84894 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 48305 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 94009 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 112134 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 143907 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 146225 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 139553 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 179670 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116590 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113739 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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5 марта, 11:59 • 123525 просмотра
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Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 124760 просмотра
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Рада поддержала закон о продаже "Укрспирта" во втором чтении

Рада поддержала закон о продаже "Укрспирта" во втором чтении

Киев  •  УНН

 • 12177 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Депутаты поддержали законопроект №2300 авторства Президента о приватизации и демонополизации стратегического госпредприятия "Укрспирт", передает УНН.

"За" проголосовали 284 народных депутатов. Таким образом законопроект был принят во втором чтении и в целом, и будет передан на подпись Владимиру Зеленскому.

Как писал УНН, согласно выводам Главного юридического управления ВР, в документ накануне внесли 10 незаконных поправок

Отметим, что самым большим риском документа эксперты называют разрешение на импорт спирта.

По словам экономиста Охрименко, это "откроет" контрабанду левого спирта с "Л/ДНР" и Приднестровья.

Украинские Национальные Новости

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