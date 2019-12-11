Демонополізація "спирту" Зеленського вижене на вулицю 5 тисяч робочих на догоду трьом горілчаним гігантам - нардеп

"95% спирту, виробленого в Україні - використовується для виробництва алкоголю. Алкогольні компанії наші, українські, вже зможуть самі виробляти спирт і найголовніше - імпортувати спирт в Україні. Таким чином ми говоримо про демонополізацію, яка призведе до скорочення обсягів цього виробництва і скорочення робочих місць. Заводи, які зараз працюють (ДП "Укрспирту", - ред.), вони зупиняться, на вулиці опиниться близько 5 тис. колишніх їх працівників. Питання до Президента: куди вони підуть? На біржу за допомогою або поїдуть у Польщу? Адже це серйозні питання, які стосуються соціальної складової", - говорить політик.

Качний підкреслив, що в процесі роботи над "спиртовим" законом, ОП повністю проігнорував думку профспілок "Укрспирту", і додав, що з метою збереження робочих місць "приватизація спиртозаводів повинна проводиться з обов'язковим 100% збереженням співробітників".

"А потім вже і демонополізація, якщо на те пішло", - зазначив нардеп.

Він також акцентував увагу на нормі "спиртового" закону, яка дозволяє імпорт іноземного спирту в Україну.

"Норма про імпорт спирту при виробничих потужностях в 36 млн декалітрів спирту на рік, з яких задіяна лише частина - на 9 млн. Тобто: нам хочуть ввозити дешевий тростинний латиноамериканський спирт, плодоягідний спирт з Молдови... Я вже не кажу про те , що закон не має фінансово-економічний обґрунтування. Він не гарантує ні збільшень надходжень до бюджету, нічого. Ми навіть не розуміємо, які будуть фінансові наслідки, до чого все це призведе", - уточнив Качний.

Депутат упевнений, що на приватизації "Укрспирту" держава нічого не заробить, і в кращому випадку "вийде в нуль".

"Ми спілкувалися з експертами галузі, і ми можемо недорахуватися 6-8 млрд грн акцизу. Ось така ціна цієї приватизації. Плюс: залишкова балансова вартість активів "Укрспирту": це 130 млн грн, плюс 1,3 млрд різних боргів. В результаті продажу цього активу держава, в кращому випадку, вийде в нуль", - сказав він.

Також, як наголосив політик, закон (№ 2300) не гарантує контролю переміщення при продажу підакцизних товарів.

"І для цього потрібна електронна акцизна марка і контроль роздрібу", - додав Качний.

На його думку, щоб протистояти таким згубним, але очевидним наслідкам президентської ініціативи профспілки повинні задіяти судові механізми: "звертатися до господарських судів".

"Ну, а якщо глобально подивитися, то я поки не бачу ніяких можливостей протистояти цій монобільшості. Те що вони роблять - це послідовне знищення державності в країні та економіки. Поки не буде зміни влади, кардинальної, нічого не буде", - сказав Качний.

В цілому, депутат впевнений, що закон Зеленського виписаний під трьох монополістів ринку, які виробляють горілку.

"А дрібні алковиробники, в разі реалізації закону, просто підуть з ринку, їх задавлять монополісти. По суті, ми зараз спостерігаємо, як йде концентрація всього того, що буде проводитися в Україні під три великих виробників горілки", - резюмував він.

Як писав УНН, Зеленський підписав закон про розпродажу стратегічних об'єктів спиртової галузі.

А міністр розвитку економіки Тимофій Милованов, тим часом, в черговий раз пообіцяв почати конкурс на посаду керівника ДП "Укрспирт". Попередні два його заяви з цього приводу стартом відбору директора ДП так і не реалізувалися.