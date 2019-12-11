Милованов вкотре пообіцяв "з дня на день" розпочати конкурс на посаду керівника ДП "Укрспирт"

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Конкурс на посаду керівника державного підприємства “Укрспирт” має стартувати з дня на день. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає УНН.