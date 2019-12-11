Милованов вкотре пообіцяв "з дня на день" розпочати конкурс на посаду керівника ДП "Укрспирт"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Конкурс на посаду керівника державного підприємства “Укрспирт” має стартувати з дня на день. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає УНН.
Він нагадав, що претендентів на посаду керівника держпідприємства визначатимуть відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 03.09.2008 № 777.
“За діючою процедурою — кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника й проект оголошення з графіком конкурсного відбору затверджує Комітет з призначень. Комітет є дорадчим органом Кабінету міністрів України у складі трьох представників від держави та чотирьох недержавних незалежних експертів від МФО, бізнес омбудсмен в Україні”, — написав Милованов.
Міністр додав, що 6 грудня члени Комітету з призначень отримали проекти вказаних вимог та проект оголошення і погодилися проголосувати їх дистанційно протягом тижня.
“Після цього — відповідне оголошення з вимогами до претендентів буде офіційно опубліковане на сайті Мінекономіки” — пообіцяв міністр.
Нагадаємо, Милованов ще 1 листопада опублікував на своїй сторінці у Facebook наказ про нібито оголошення конкурсу на посаду керівника ДП “Укрспирт”.
Лише з плином трьох тижнів та після низки запитів до МЕРТ щодо умов та критеріїв конкурсу, Милованов визнав, що відбір кандидатів насправді не стартував, а “загуляв у бюрократичній машині”.
4 грудня Милованов, відповідаючи на запитання журналіста УНН, запевнив, що питання з конкурсом вирішить за два-три дні.
Натомість, вже 10 грудня УНН довелося констатувати, що обіцянки міністр не стримав, адже станом і на 10 грудня і вже на 11 грудня, конкурс на керівну посаду “Укрспирту” так і не був оголошений.
Як писав УНН, сьогодні Милованов “втрапив” у зарплатний скандал. Депутат Олександр Дубинський опублікував документ про премії міністра у розмірі від 300% до 1600%.