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Милованов хоче таку саму зарплату, як і в решти міністрів

Милованов хоче таку саму зарплату, як і в решти міністрів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністр економічного розвитку Тимофій Милованов публічно відреагував на скандал зі своєю заробітною палатою, передає УНН с посиланням на Facebook-сторінку чиновника. 

Напередодні, депутат Александр Дубінський опублікував документ, в якому йдеться на пропозицію КМУ від виконувача обов'язків державного секретаря МЕРТ Олександра Черних нарахувати міністру Милованову премію у розмірі 1630%, що становить 236 тис. грн.

Також у документі вказано, що премія Милонова у вересні становила 345%, а у жовтні - 587,5%, тобто 40 145 грн та 68 364 грн відповідно.

Міністр Милованов з цього приводу заявив наступне: "Всі виплати - зарплати та премії, які я отримав за 3 місяці роботи в Міністерстві. На фото. 93122 грн в цілому, що складає 31041 грн на місяць.

Моя позиція:

1. Я хочу отримувати таку саму зарплату як і всі інші міністри. Не більше і не менше.

2. Зарплати мають бути такими, щоб чесна і висококваліфікована людина погодилась за неї працювати", - написав він.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю журналістам Милованов стверджував, що його зарплата становить всього 18 тис. грн, і йому її вистачає хіба, що на таксі.

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