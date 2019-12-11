Милованов хоче таку саму зарплату, як і в решти міністрів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністр економічного розвитку Тимофій Милованов публічно відреагував на скандал зі своєю заробітною палатою, передає УНН с посиланням на Facebook-сторінку чиновника.
Напередодні, депутат Александр Дубінський опублікував документ, в якому йдеться на пропозицію КМУ від виконувача обов'язків державного секретаря МЕРТ Олександра Черних нарахувати міністру Милованову премію у розмірі 1630%, що становить 236 тис. грн.
Також у документі вказано, що премія Милонова у вересні становила 345%, а у жовтні - 587,5%, тобто 40 145 грн та 68 364 грн відповідно.
Міністр Милованов з цього приводу заявив наступне: "Всі виплати - зарплати та премії, які я отримав за 3 місяці роботи в Міністерстві. На фото. 93122 грн в цілому, що складає 31041 грн на місяць.
Моя позиція:
1. Я хочу отримувати таку саму зарплату як і всі інші міністри. Не більше і не менше.
2. Зарплати мають бути такими, щоб чесна і висококваліфікована людина погодилась за неї працювати", - написав він.
Нагадаємо, раніше в інтерв'ю журналістам Милованов стверджував, що його зарплата становить всього 18 тис. грн, і йому її вистачає хіба, що на таксі.