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Милованов хочет такую же зарплату, как и у остальных министров

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министр экономического развития Тимофей Милованов публично отреагировал на скандал со своей заработной палатой, передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу чиновника.

Накануне, депутат Александр Дубинский опубликовал документ, в котором говорится на предложение КМУ от исполняющего обязанности государственного секретаря МЭРТ Александра Черных начислить министру Милованову премию в размере 1630%, что составляет 236 тыс. грн.

Также в документе указано, что премия Милонова в сентябре составляла 34,5%, а в октябре - 587,5%, то есть 40 145 грн и 68 364 грн соответственно.

Министр Милованов по этому поводу заявил следующее: "Все выплаты - зарплаты и премии, которые я получил за 3 месяца работы в Министерстве. На фото. 93122 грн в целом, что составляет 31041 грн в месяц.

Моя позиция:

1. Я хочу получать такую же зарплату как и все другие министры. Не больше и не меньше.

2. Зарплаты должны быть такими, чтобы честный и высококвалифицированный человек согласился за ее работать", - написал он.

Напомним, ранее в интервью журналистам Милованов утверждал, что его зарплата составляет всего 18 тыс. грн, и ему ее хватает разве что на такси.

Украинские Национальные Новости

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