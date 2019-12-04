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Конкурс на посаду директора “Укрспирт” досі не стартував - Милованов

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Міністр економічного розвитку Тимофій Милованов, врешті, вніс ясність у питання проведення конкурсу на посаду керівника ДП “Укрспирт”. За його словами, відбір ще не розпочався. Оголосити конкурс все ж планують за два-три дні. Про це він розповів, відповідаючи на запитання журналіста УНН під час презентації підсумків аудиту “Укрспирту”.

“По конкурсу — всі документи підготовлені, ми заслали всі документи. Станом на вчора, конкурс не був відкритий ще, офіційно. Державна машина працює таким чином, що ми маємо, як міністерство, яке є органом управління, підготувати документи, які необхідні для відкриття конкурсу... Тобто, воно десь гуляє у бюрократичній машині. У десятках, якщо вже не сотні, конкурсів, але це важливий об’єкт. Ми найближчим часом — дайте нам два три дні, і я скажу, коли він буде оголошений”, — сказав Милованов.

Журналісти пригадали міністру, що він на своїй сторінці у соцмережі Facebook виклав наказ про конкурс ще 1 листопада.

“З нашої сторони все зроблено, що потрібно, давно. Ми зараз з’ясуємо, де воно в бюрократичних тенетах держави Україна підвисло, і відкриємо конкурс або скажемо, хто нам заважає його відкрити”, — пояснив Милованов.

Він також пообіцяв повідомити деталі конкурсу у прес-релізі МЕРТ та на власній Fb-сторінці.

Як писав УНН, ані в МЕРТ, ані в КМУ три тижні не могли пояснити чи оголошено конкурс на посаду директора ДП “Укрспирт” і якщо так, то які його умови та критерії. 

У МЕРТ спочатку повідомили, що організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств (ДП “Укрспирт”, у тому числі — ред.) здійснює уряд.

У Кабміні це спростували.

“Згідно з пунктом 21 Порядку (Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки — ред.) організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств здійснює Мінекономіки”, — повідомили в КМУ на запит УНН.

Нагадаємо, 5 листопада Милованов призначив тимчасовим керівником ДП “Укрспирт” Сергія Блескуна. Сталося це всупереч протестам трудового колективу підприємства. 

Свою незгоду з таким кадровим призначенням трудовий колектив ДП пояснив тим, що Блескун має конфлікт інтересів, пов’язаний з російськими компаніями і вітчизняними виробниками горілки. Також співробітники “Укрспирту” наголошували на тому, що Блескун вже очолював ДП в 2015-2016 роках і до тодішньої його діяльності сьогодні українські правоохоронні органи мають низку запитань

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