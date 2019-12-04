Конкурс на посаду директора “Укрспирт” досі не стартував - Милованов

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Міністр економічного розвитку Тимофій Милованов, врешті, вніс ясність у питання проведення конкурсу на посаду керівника ДП “Укрспирт”. За його словами, відбір ще не розпочався. Оголосити конкурс все ж планують за два-три дні. Про це він розповів, відповідаючи на запитання журналіста УНН під час презентації підсумків аудиту “Укрспирту”.