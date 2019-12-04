Конкурс на должность директора "Укрспирта" пока не стартовал - Милованов

ukru
Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 15845 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 11787 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 67191 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 107993 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 141072 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 145022 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 138733 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 175355 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116462 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113704 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

6 марта, 08:02 • 106505 просмотра
Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

6 марта, 08:32 • 104338 просмотра
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 79365 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

13:11 • 105070 просмотра
Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

14:01 • 101757 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

15:07 • 61632 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

13:11 • 105070 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 175374 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 156619 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 182934 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 79238 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 118795 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 121851 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 126654 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 123266 просмотра
Актуальное
Конкурс на должность директора "Укрспирта" пока не стартовал - Милованов

Конкурс на должность директора "Укрспирта" пока не стартовал - Милованов

Киев  •  УНН

 • 10771 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Министр экономического развития Тимофей Милованов, наконец, внес ясность в вопрос проведения конкурса на должность руководителя ГП "Укрспирт". По его словам, отбор еще не начался. Объявить конкурс все же планируют через два-три дня. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос журналиста УНН во время презентации итогов аудита "Укрспирт".

"По конкурсу - все документы подготовлены, мы отправили все документы. По состоянию на вчера, конкурс не был открыт еще официально. Государственная машина работает таким образом, что мы должны, как министерство, которое является органом управления, подготовить документы, необходимые для открытия конкурса ... То есть, оно где-то гуляет в бюрократической машине. В десятках, если уже не сотне, конкурсов, но это важный объект. Мы в ближайшее время - дайте нам два-три дня, и я скажу, когда он будет объявлен", - сказал Милованов.

Журналисты напомнили министру, что он на своей странице в соцсети Facebook выложил приказ о конкурсе еще 1 ноября.

"С нашей стороны все сделано, что нужно, давно. Мы сейчас выясним, где оно в бюрократических сетях государства Украина зависло, и откроем конкурс или скажем, кто нам мешает его открыть", - пояснил Милованов.

Он также пообещал сообщить детали конкурса в пресс-релизе Минэкономики и на собственной Fb-странице.

Как писал УНН, ни в Минэкономики, ни в КМУ три недели не могли объяснить объявлен ли конкурс на должность директора ГП "Укрспирт" и если да, то каковы его условия и критерии.

В Минэкономики сначала сообщили, что организационное, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий (ГП "Укрспирт", в том числе - ред.) осуществляет правительство.

В Кабмине это опровергли.

"Согласно пункту 21 Порядка (порядка проведения конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики - ред.) организационное, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий осуществляет Минэкономики", - сообщили в КМУ на запрос УНН.

Напомним, 5 ноября Милованов назначил временным руководителем ГП "Укрспирт" Сергея Блескуна. Произошло это вопреки протестам трудового коллектива предприятия.

Свое несогласие с таким кадровым назначением трудовой коллектив ГП объяснил тем, что Блескун имеет конфликт интересов, связанный с российскими компаниями и отечественными производителями водки. Также сотрудники "Укрспирт" отмечали, что Блескун уже возглавлял ГП в 2015-2016 годах и к тогдашней его деятельности сегодня украинские правоохранительные органы имеют ряд вопросов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы