Конкурс на должность директора "Укрспирта" пока не стартовал - Милованов

"По конкурсу - все документы подготовлены, мы отправили все документы. По состоянию на вчера, конкурс не был открыт еще официально. Государственная машина работает таким образом, что мы должны, как министерство, которое является органом управления, подготовить документы, необходимые для открытия конкурса ... То есть, оно где-то гуляет в бюрократической машине. В десятках, если уже не сотне, конкурсов, но это важный объект. Мы в ближайшее время - дайте нам два-три дня, и я скажу, когда он будет объявлен", - сказал Милованов.

Журналисты напомнили министру, что он на своей странице в соцсети Facebook выложил приказ о конкурсе еще 1 ноября.

"С нашей стороны все сделано, что нужно, давно. Мы сейчас выясним, где оно в бюрократических сетях государства Украина зависло, и откроем конкурс или скажем, кто нам мешает его открыть", - пояснил Милованов.

Он также пообещал сообщить детали конкурса в пресс-релизе Минэкономики и на собственной Fb-странице.

Как писал УНН, ни в Минэкономики, ни в КМУ три недели не могли объяснить объявлен ли конкурс на должность директора ГП "Укрспирт" и если да, то каковы его условия и критерии.

В Минэкономики сначала сообщили, что организационное, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий (ГП "Укрспирт", в том числе - ред.) осуществляет правительство.

В Кабмине это опровергли.

"Согласно пункту 21 Порядка (порядка проведения конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики - ред.) организационное, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий осуществляет Минэкономики", - сообщили в КМУ на запрос УНН.

Напомним, 5 ноября Милованов назначил временным руководителем ГП "Укрспирт" Сергея Блескуна. Произошло это вопреки протестам трудового коллектива предприятия.

Свое несогласие с таким кадровым назначением трудовой коллектив ГП объяснил тем, что Блескун имеет конфликт интересов, связанный с российскими компаниями и отечественными производителями водки. Также сотрудники "Укрспирт" отмечали, что Блескун уже возглавлял ГП в 2015-2016 годах и к тогдашней его деятельности сегодня украинские правоохранительные органы имеют ряд вопросов.