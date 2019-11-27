В уряді Гончарука понад три тижні не зізнаються, як проходить конкурс на директора "Укрспирту" та які його критерії

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Кабінет міністрів України, слідом за Мінекономіки, відмовився повідомити деталі конкурсу на посаду директора особливо важливого для держави підприємства “Укрспирт”. Мова зокрема, про вимоги до кандидатів та критерії їх відбору, передає УНН.

Також, на запит УНН, ані в КМУ, ані в МЕРТ так не повідомили, хто, власне, обиратиме переможця цього конкурсу.

Зауважимо, що конкурс на посаду керівника ДП “Укрспирт” був, нібито, оголошений понад три тижні тому. Тоді, 1 листопада, міністр з розвитку економіки Тимофій Милованов оприлюднив відповідний наказ на своїй сторінці у Facebook. Однак вказаний документ не мав жодних вихідних даних: ані підпису, ані дати тощо.

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З плином двох тижнів виявилося, що конкурс “успішно” триває. Про це, знову ж таки у Facebook, повідомив Милованов.

Втім, ані на сайті профільного міністерства, ані на сайті Кабміну відомостей про початок конкурсу та деталі його проходження немає й досі.

Тож, УНН звернувся до профільного міністерства з проханням надати вичерпну інформацію про конкурсну процедуру.

Там констатували, що відбір керівника ДП було оголошено за рішенням міністерства. Розповіли, що претендентів на посади керівників особливо важливих для економіки підприємств, яким є ДП “Укрспирт”, визначає Кабмін. І додали, що організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності комітету з призначення та комісії з відбору керівників особливо важливих для економіки підприємств, яким є ДП “Укрспирт”, здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

Вимоги до кандидатів на посаду керівника ДП у міністерстві так і не назвали. Критерії до кандидатів на посаду керівника держпідприємства — не перерахували.

Тому УНН, зважаючи на відповідь Мінекономіки, скерував інформаційний запит до Уряду, в якому попросив врешті-решт розповісти про деталі конкурсу на посаду керівника ДП “Укрспирт” та вимоги до претендентів.

У відповідь, Кабмін повідомив, що просто передав запит редакції знову ж таки до Мінекономрозвитку.

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Крім того, у своєму листі Кабмін спростував дані МЕРТ про те, що організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств здійснює Уряд.

На переконання Кабміну, цим займається Мінекономіки.

“Згідно з пунктом 21 Порядку (Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки — ред.) організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств здійснює Мінекономіки”, — повідомили у Кабміні.

Таким чином, на разі достеменно не відомо, як триває конкурс на заміщення посади директора ДП “Укрспирт”, які вимоги до кандидатів він передбачає, та хто власне відповідальний за його проведення.

Нагадаємо, 5 листопада Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook призначив тимчасовим керівником ДП “Укрспирт” Сергія Блескуна. Сталося це всупереч протестам трудового колективу підприємства.

Свою незгоду з таким кадровим призначенням трудовий колектив ДП пояснив тим, що Блескун має конфлікт інтересів, пов’язаний з російськими компаніями і вітчизняними виробниками горілки. Також співробітники “Укрспирту” наголошували на тому, що Блескун вже очолював ДП в 2015-2016 роках і до тодішньої його діяльності сьогодні українські правоохоронні органи мають низку запитань.

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З вимогою не призначати Блескуна на посаду керівника ДП “Укрспирт” трудовий колектив звернувся і до Президента Володимира Зеленського.

Довідка: Сергій Блескун протягом 2001-2006 років жив і працював у Москві (РФ). Був директором з роботи з клієнтами ВАТ “Лебедянський” (соки ТМ “Я”, “Тонус”, “Фруктовий сад”, “Фрустайл” і “ФрутоНяня”). Протягом 2006-2008 років був директором концерну “Оверлайт” (ТМ “Мягков”, “Штурман”, “Одеса”, L’Odessika), власником якого був Борис Кауфман — він же був бенефіціаром “Платинум банк”, в який Блескун у час свого керівництва у ДП “Укрспирт” направив кошти. Протягом 2008-2015 рр. Блескун був комерційним директором компанії Nemiroff, звідки і потрапив вперше у ДП “Укрспирт”.

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