В уряді Гончарука понад три тижні не зізнаються, як проходить конкурс на директора "Укрспирту" та які його критерії

Також, на запит УНН, ані в КМУ, ані в МЕРТ так не повідомили, хто, власне, обиратиме переможця цього конкурсу.

Зауважимо, що конкурс на посаду керівника ДП “Укрспирт” був, нібито, оголошений понад три тижні тому. Тоді, 1 листопада, міністр з розвитку економіки Тимофій Милованов оприлюднив відповідний наказ на своїй сторінці у Facebook. Однак вказаний документ не мав жодних вихідних даних: ані підпису, ані дати тощо.

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З плином двох тижнів виявилося, що конкурс “успішно” триває. Про це, знову ж таки у Facebook, повідомив Милованов.

Втім, ані на сайті профільного міністерства, ані на сайті Кабміну відомостей про початок конкурсу та деталі його проходження немає й досі.

Тож, УНН звернувся до профільного міністерства з проханням надати вичерпну інформацію про конкурсну процедуру.

Там констатували, що відбір керівника ДП було оголошено за рішенням міністерства. Розповіли, що претендентів на посади керівників особливо важливих для економіки підприємств, яким є ДП “Укрспирт”, визначає Кабмін. І додали, що організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності комітету з призначення та комісії з відбору керівників особливо важливих для економіки підприємств, яким є ДП “Укрспирт”, здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

Вимоги до кандидатів на посаду керівника ДП у міністерстві так і не назвали. Критерії до кандидатів на посаду керівника держпідприємства — не перерахували.

Тому УНН, зважаючи на відповідь Мінекономіки, скерував інформаційний запит до Уряду, в якому попросив врешті-решт розповісти про деталі конкурсу на посаду керівника ДП “Укрспирт” та вимоги до претендентів.

У відповідь, Кабмін повідомив, що просто передав запит редакції знову ж таки до Мінекономрозвитку.

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Крім того, у своєму листі Кабмін спростував дані МЕРТ про те, що організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств здійснює Уряд.

На переконання Кабміну, цим займається Мінекономіки.

“Згідно з пунктом 21 Порядку (Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки — ред.) організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств здійснює Мінекономіки”, — повідомили у Кабміні.

Таким чином, на разі достеменно не відомо, як триває конкурс на заміщення посади директора ДП “Укрспирт”, які вимоги до кандидатів він передбачає, та хто власне відповідальний за його проведення.

Нагадаємо, 5 листопада Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook призначив тимчасовим керівником ДП “Укрспирт” Сергія Блескуна. Сталося це всупереч протестам трудового колективу підприємства.

Свою незгоду з таким кадровим призначенням трудовий колектив ДП пояснив тим, що Блескун має конфлікт інтересів, пов’язаний з російськими компаніями і вітчизняними виробниками горілки. Також співробітники “Укрспирту” наголошували на тому, що Блескун вже очолював ДП в 2015-2016 роках і до тодішньої його діяльності сьогодні українські правоохоронні органи мають низку запитань.

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З вимогою не призначати Блескуна на посаду керівника ДП “Укрспирт” трудовий колектив звернувся і до Президента Володимира Зеленського.

Довідка: Сергій Блескун протягом 2001-2006 років жив і працював у Москві (РФ). Був директором з роботи з клієнтами ВАТ “Лебедянський” (соки ТМ “Я”, “Тонус”, “Фруктовий сад”, “Фрустайл” і “ФрутоНяня”). Протягом 2006-2008 років був директором концерну “Оверлайт” (ТМ “Мягков”, “Штурман”, “Одеса”, L’Odessika), власником якого був Борис Кауфман — він же був бенефіціаром “Платинум банк”, в який Блескун у час свого керівництва у ДП “Укрспирт” направив кошти. Протягом 2008-2015 рр. Блескун був комерційним директором компанії Nemiroff, звідки і потрапив вперше у ДП “Укрспирт”.