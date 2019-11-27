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В правительстве Гончарука более трех недель не признаются, как проходит конкурс на директора "Укрспирта" и какие его критерии

В правительстве Гончарука более трех недель не признаются, как проходит конкурс на директора "Укрспирта" и какие его критерии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Кабинет министров Украины, вслед за Минэкономики, отказался сообщить детали конкурса на должность директора особо важного для государства предприятия “Укрспирт”. Речь в частности, о требованиях к кандидатам и критериям их отбора, передает УНН.

Также по просьбе УНН, ни в КМУ, ни в МЭРТ так не сообщили, кто, собственно, будет выбирать победителя этого конкурса.

Заметим, что конкурс на должность руководителя ГП “Укрспирт” был якобы объявлен более трех недель назад. Тогда, 1 ноября, министр по развитию экономики Тимофей Милованов обнародовал соответствующий приказ на своей странице в Facebook. Однако указанный документ не имел никаких выходных данных: ни подписи, ни даты и тому подобное.

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С течением двух недель оказалось, что конкурс “успешно” продолжается. Об этом, опять же в Facebook, сообщил Милованов.

Впрочем, ни на сайте профильного министерства, ни на сайте Кабмина сведений о начале конкурса и деталях его прохождения нету и сейчас.

Поэтому, УНН обратился в профильное министерство с просьбой предоставить исчерпывающую информацию о конкурсной процедуре.

Там констатировали, что отбор руководителя ГП было объявлено по решению министерства. Рассказали, что претендентов на должности руководителей особо важных для экономики предприятий, которым является ГП “Укрспирт”, определяет Кабмин. И добавили, что организационное, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности комитета по назначению и комиссии по отбору руководителей особо важных для экономики предприятий, которым является ГП “Укрспирт”, осуществляет Секретариат Кабинета Министров Украины.

Требования к кандидатам на должность руководителя ГП в министерстве так и не назвали. Критерии к кандидатам на должность руководителя госпредприятия — не перечислили.

Поэтому УНН, учитывая ответ Минэкономики, направил информационный запрос в Правительство, в котором попросил наконец рассказать о деталях конкурса на должность руководителя ГП “Укрспирт” и требования к претендентам.

В ответ Кабмин сообщил, что просто передал запрос редакции опять же в Минэкономразвития.

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Кроме того, в своем письме Кабмин опроверг данные МЭРТ о том, что организационное, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий осуществляет правительство.

По мнению Кабмина, этим занимается Минэкономики.

“Согласно пункту 21 Порядка (порядка проведения конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики — ред.) организационное, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности комитета по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий осуществляет Минэкономики”, — сообщили в Кабмине.

Таким образом, на данный момент точно не известно, как проходит конкурс на замещение должности директора ГП “Укрспирт”, требования к кандидатам он предполагает, и кто собственно ответственный за его проведение.

Напомним, 5 ноября Министр развития экономики Тимофей Милованов на своей странице в Facebook назначил временным руководителем ГП “Укрспирт” Сергея Блескуна. Произошло это вопреки протестам трудового коллектива предприятия.

Свое несогласие с таким кадровым назначением трудовой коллектив ГП объяснил тем, что Блескун имеет конфликт интересов, связанный с российскими компаниями и отечественными производителями водки. Также сотрудники “Укрспирт” отмечали, что Блескун уже возглавлял ГП в 2015-2016 годах и к тогдашней его деятельности сегодня украинские правоохранительные органы имеют ряд вопросов.

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С требованием не назначать Блескуна на должность руководителя ГП “Укрспирт” трудовой коллектив обратился и к Президенту Владимиру Зеленскому.

Справка: Сергей Блескун течение 2001-2006 годов жил и работал в Москве (РФ). Был директором по работе с клиентами ОАО “Лебедянский” (соки ТМ “Я”, “Тонус”, “Фруктовый сад”, “Фрустайл” и “ФрутоНяня”). В течение 2006-2008 годов был директором концерна “Оверлайт” (ТМ “Мягков”, “Штурман”, “Одесса”, L’Odessika), владельцем которого был Борис Кауфман — он же был бенефициаром “Платинум банк”, в который Блескун в любое время своего руководства в ГП “Укрспирт” направил средства. В течение 2008-2015 гг. Блескун был коммерческим директором компании Nemiroff, откуда и попал впервые в ГП “Укрспирт”.

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