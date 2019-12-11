Зеленський підписав закон про розпродаж стратегічних об'єктів спиртової галузі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Закон (№2300), який передбачає скасування держмонополії на виробництво спирту, а також приватизації активів ДП "Укрспирт", підписав Президент Володимир Зеленський. Про це сказано на сайті ВР, передає УНН.
Парламент підтримав зазначений документ у другому читанні 3 грудня. "За" проголосували 284 депутати, більшість з яких - "Слуги народу".
Документ №2300 активно критикували експерти і економісти.
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Так, за словами Олександра Охріменка, закон "відкриє" контрабанду лівого спирту з "Л/ДНР" і Придністров'я. І причина таких прогнозів в нормі ЗУ, який дозволяє імпорт іноземного спирту в Україну.
Головним ризиком закону називають продаж українських спиртзаводів за ціною металобрухту. І такі прогнози фахівців вже почали збуватися.
Справа в тому, що на старті підготовки законопроекту №2300 в ОП озвучили, що приватизація ДП "Укрспирт" принесе бюджету України від 5 до 7 млрд грн. Однак, як тільки ЗУ був проголосований, плани уряду по заробітку з продажу спиртзаводів ДП різко скоротилися до 2-3 млрд грн.
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В Українському інституті майбутнього і зовсім констатували, що виручити більше, ніж 800 млн грн, владі просто не вдасться.
Окремі політики впевнені, що "спиртовий закон" (2300) носить виключно лобістський характер і прийнятий на догоду великим горілчаним компаніям, яким тепер не потрібно буде купувати спирт у держави. Великі алкокомпанії побудують свої спиртові заводи, прогнозують експерти, що загрожує монополією на доступ до сировини. Дрібні і середні виробники спиртовмісного алкоголю при таких обставинах взагалі можуть зникнути з ринку.
Як писав УНН, на думку юриста Ростислава Кравця, КСУ може визнати закон №2300 неконституційним.