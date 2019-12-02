В вопросе приватизации "Укрспирта" до сих пор отсутствует поэтапность - нардеп

“Воздержался потому, что в предлагаемом варианте пока нет поэтапности, о которой я говорил с самого начала. Более того, я не ознакомился с результатами аудита (ГП „Укрспирт“ — ред.), проведенного Минэкономики. Но постараюсь это сделать до заседания нашей фракции (Европейская Солидарность — ред.)”, — сказал он.

Кубив напомнил, что он является сторонником поэтапной реорганизации спиртовой отрасли: с обязательным комплексным аудитом и разделением объектов госсобственности по инвестиционной привлекательности.

“Концерн и ГП „Укрспирт“ — это 81 производственная площадка, 41 предприятие. Еще одно предприятие принадлежит Государственному управлению делами, еще два предприятия — Минздрава. Поэтому, первое — надо провести аудит, второе — продать через ProZorro неработающие более 5 лет предприятия, провести разгосударствление 16 работающих предприятий, третье — выставить на инвестиционно-привлекательные площадки неприбыльные предприятия ГП „Укрспирт“, предварительно проведя их аудит и совершенствование. Это была моя позиция, я ее отстаиваю”, — сказал он.

Как писал УНН, в октябре Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в ВР законопроект о демонополизации спиртовой отрасли (№ 2300). Инициатива лоббирует интересы водочных компаний и “убивает” ГП “Укрспирт”, заявили специалисты.

Несмотря на отсутствие экономических расчетов, выводов четырех комитетов ВР и замечания Главного научно-экспертного управления Рады, законопроект № 2300 вынесли в зал и проголосовали во втором чтении. Правда, в экономическом Комитете Совета тогда пообещали встретиться с Президентом и обсудить подготовку фундаментальных изменений ко второму чтению законопроекта.

Встреча должна была состояться 19 ноября и была перенесена на неопределенное время. К этому времени она так и не состоялась, как и не состоялось общение Президента с профсоюзами ГП “Укрспирт”. Последние требовали аудиенции и даже угрожали бастовать, в случае если их аргументы хотя бы не будут услышаны.

Среди главных предложений изменений в законопроект (на которых настаивают в том числе и профсоюзы) — проводить демонополизацию спиртовой отрасли после приватизации ГП “Укрспирт”, чтобы не превратить государственные заводы на металлолом и не оставить на улице сотрудников государственной компании. Также включить предохранители, которые не позволят уничтожить спиртовую отрасль в Украине, заменив ее иностранным товаром российского, белорусского или молдавского происхождения.