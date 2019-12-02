В питанні приватизації "Укрспирту" досі відсутня поетапність – нардеп

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Дробити державну монополію “Укрспирт” треба, але поетапно. Про це у коментарі УНН розповів член комітету ВР з питань економічного розвитку, народний депутат Степан Кубів, коментуючи узгоджений до другого читання текст президентського законопроекту про демонополізацію спиртової галузі (№ 2300). Він нагадав, що правки до другого читання законопроекту були схвалені комітетом, 2 грудня. Проте, сам Кубів від голосування за документ утримався.

“Утримався тому, що у пропонованому варіанті досі немає поетапності, про яку я говорив із самого початку. Більше того, я не ознайомився із результатами аудиту (ДП „Укрспирт“ — ред.), проведеного Мінекономіки. Але постараюся це зробити до засідання нашої фракції (Європейська Солідарність — ред.)”, — сказав він.

Кубів нагадав, що він є прихильником поетапної реорганізації спиртової галузі: з обов’язковим комплексним аудитом та поділом об’єктів держвласності за інвестиційною привабливістю.

“Концерн і ДП „Укрспирт“ — це 81 виробничий майданчик, 41 підприємство. Ще одне підприємство належить Державному управлінню справами, ще два підприємства — МОЗ. Тому, перше — треба провести аудит, друге — продати через ProZorro непрацюючі понад 5 років підприємства, провести роздержавлення 16 працюючих підприємств, третє — виставити на інвестиційно-привабливі площадки неприбуткові підприємства ДП „Укрспирт“, попередньо провівши їх аудит та удосконалення. Це була моя позиція, я її відстоюю”, — сказав він.

Як писав УНН, у жовтні Президент Володимир Зеленський зареєстрував у ВР законопроект про демонополізацію спиртової галузі (№ 2300). Ініціатива лобіює інтереси горілчаних компаній та “вбиває” ДП “Укрспирт”, заявили фахівці.

Попри відсутність економічних розрахунків, висновків чотирьох Комітетів ВР та зауваження Головного науково-експертного управління Ради, законопроект № 2300 винесли в зал та проголосували у другому читанні. Щоправда, в економічному Комітеті Ради тоді пообіцяли зустрітися з Президентом та обговорити підготовку ґрунтовних змін до другого читання законопроекту.

Зустріч мала відбутися 19 листопада та була перенесена на невизначений час. До цього часу вона так і не відбулася, як і не відбулося спілкування Президента з профспілками ДП “Укрспирт”. Останні вимагали аудієнції й, навіть, погрожували страйкувати, у разі якщо їх аргументи хоча б не будуть вислухані.

Серед головних пропозицій змін до законопроекту (на яких наполягають, зокрема, і профспілки) — проводити демонополізацію спиртової галузі після приватизації ДП “Укрспирт”, аби не перетворити державні заводи на металобрухт і не лишити на вулиці співробітників державної компанії. Також включити запобіжники, які не дозволять знищити спиртову галузь в Україні, замістивши її іноземним товаром російського, білоруського чи молдовського походження.

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