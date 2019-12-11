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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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17:12 • 104030 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Зеленский подписал закон об распродаже стратегических объектов спиртовой отрасли

Зеленский подписал закон об распродаже стратегических объектов спиртовой отрасли

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Закон (№2300), который предусматривает отмену госмонополии на производство спирта, а также приватизации активов ГП "Укрспирт", подписал президент Владимир Зеленский. Об этом сказано на сайте ВР, передает УНН.

Парламент поддержал указанный документ во втором чтении 3 декабря. "За" проголосовали 284 депутата, большинство из которых - "Слуги народа".

Документ №2300 активно критиковали эксперты и экономисты. 

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Так, по словам Александра Охрименко, закон "откроет" контрабанду левого спирта с "Л/ДНР" и Приднестровья. И причина таких прогнозов в норме ЗУ, разрешающий импорт иностранного спирта в Украину.

Главным риском закона называют продажу украинских спиртзаводов по цене металлолома. И такие предсказания специалистов уже начали сбываться.

Дело в том, что на старте подготовки законопроекта №2300 в ОП озвучили, что приватизация ГП "Укрспирт" принесет бюджет Украины от 5 до 7 млрд грн. Однако, как только ЗУ был проголосован, планы правительства по заработку с продажи спиртзаводов ГП резко сократились до 2-3 млрд грн. 

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В Украинском институте будущего и вовсе констатировали, что выручить больше, чем 800 млн грн, власти просто не удастся.

Отдельные политики уверены, что "спиртовой закон" (2300) носит исключительно лоббистский характер и принят в угоду большим водочным компаниям, которым теперь не нужно будет покупать спирт у государства. Крупные алкокомпании построят свои спиртовые заводы, прогнозируют эксперты, что чревато монополией на доступ к сырью. Мелкие и средние производители спиртосодержащего алкоголя при таких обстоятельствах вообще могут исчезнуть с рынка.

Как писал УНН, по мнению юриста Ростислава Кравца, КСУ может признать закон №2300 неконституционным

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