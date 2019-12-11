Демонополизация "спирта" Зеленского выгонит на улицу 5 тысяч рабочих в угоду трем водочным гигантам - нардеп

“95% спирта, произведенного в Украине — используется для производства алкоголя. Алкогольные компании наши, украинские, уже смогут сами производить спирт и самое главное — импортировать спирт в Украину. Таким образом мы говорим о демонополизации, которая приведет к сокращению объёмов этого производства и сокращению рабочих мест.

Заводы, которые сейчас работают (ГП „Укрспирта“, — ред.), они остановятся, на улице окажется около 5 тыс. бывших их работников. Вопрос к Президенту: куда они пойдут? На биржу за помощью или уедут в Польщу? Это ведь серьезные вопросы, которые касаются социальной составляющей”, — говорит политик.

Качный подчеркнул, что в процессе работы над “спиртовым” законом, ОП полностью проигнорировал мнение профсоюзов “Укрспирта”, и добавил, что с целью сохранения рабочих мест “приватизация спиртзаводов должна проводится с обязательным 100% сохранением сотрудников”.

“А потом уже и демонополизация, если на то пошло”, — отметил нардеп.

Он также акцентировал внимание на норме “спиртового” закона, которая разрешает импорт иностранного спирта в Украину.

“Норма об импорте спирта при производственных мощностях в 36 млн декалитров спирта в год, из которых задействована лишь часть — на 9 млн. То есть: нам хотят ввозить дешевый тростниковый латиноамериканский спирт, плодоягодный спирт из Молдовы... Я уже не говорю о том, что закон не имеет финансово-экономический обоснования. Он не гарантирует ни увеличений поступлений в бюджет, ничего. Мы даже не понимаем, какие будут финансовые последствия, к чему все это приведет”, — уточнил Качный.

Депутат уверен, что на приватизации “Укрспирта” государство ничего не заработает, и в лучшем случае “выйдет в ноль”.

“Мы общались с экспертами отрасли, и мы можем недосчитаться 6-8 млрд грн акциза. Вот такая цена этой приватизации. Плюс: остаточная балансовая стоимость активов „Укрспирта“: это 130 млн грн, плюс 1,3 млрд различных долгов. В результате продажи этого актива государство, в лучшем случае, выйдет в ноль”, — сказал он.

Также, как подчеркнул политик, закон (№ 2300) не гарантирует контроля перемещения при продаже подакцизных товаров.

“И для этого нужна электронная акцизная марка и контроль розницы”, — добавил Качный.

По его мнению, чтобы противостоять таким губительным, но очевидным последствиям президентской инициативы профсоюзы должны задействовать судебные механизмы: “обращаться в хозяйственные суды”.

“Ну, а если глобально посмотреть, то я пока не вижу никаких возможностей противостоять этому монобольшинству. То что они делают — это последовательное уничтожение государственности в стране и экономики. Пока не будет смены власти, кардинальной, ничего не будет”, — сказал Качный.

В целом, депутат уверен, что закон Зеленского выписан под трех монополистов рынка, которые производят водку.

“А мелкие алкопроизводители, в случае реализации закона, просто уйдут с рынка, их задавят монополисты. По сути, мы сейчас наблюдаем, как идет концентрация всего того, что будет производиться в Украине под три крупных производителей водки”, — резюмировал он.

Как писал УНН, Зеленский подписал закон об распродаже стратегических объектов спиртовой отрасли.

А министр развития экономики Тимофей Милованов, тем временем, в очередной раз пообещал начать конкурс на должность руководителя ГП “Укрспирт”. Предыдущие два его заявления по этому поводу стартом отбора директора ГП так и не реализовались.