Великі алковиробники схвалюють рішення про продаж спиртзаводів

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Зі вступом у дію закону України про демонополізацію спиртової галузі на алкогольному ринку запрацюють конкурентні правила гри. Так, принаймні, вважає генеральний директор Nemiroff Юрій Сорочинський. Про це він сказав УНН, коментуючи так званий “спиртовий закон Зеленського”, який передбачає продаж та демонополізацію ДП “Укрспирт”.