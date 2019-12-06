Великі алковиробники схвалюють рішення про продаж спиртзаводів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Зі вступом у дію закону України про демонополізацію спиртової галузі на алкогольному ринку запрацюють конкурентні правила гри. Так, принаймні, вважає генеральний директор Nemiroff Юрій Сорочинський. Про це він сказав УНН, коментуючи так званий “спиртовий закон Зеленського”, який передбачає продаж та демонополізацію ДП “Укрспирт”.
За його словами, державна монополія на виробництво спирту існувала 25 років, і була неефективною.
"Підприємства спиртової галузі не розвивалися, заборона на інвестиції призвела до втрачених можливостей в експорті, собівартість спирту істотно зросла в порівнянні зі світовими аналогами, а якість продукції і технологія, що використовується для виробництва спирту - практично не змінювалися з 19-го століття і вже кардинально застаріли", - каже Сорочинський.
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Пропонована законом (реєстр. №2300) лібералізація алкогольного ринку, на його думку, дасть поштовх галузі рухатися вперед.
"Створить нормальні конкурентні умови, відкриті до інвестицій, тим самим збільшиться виробництво якісного спирту, що вплине на створення нових робочих місць та потенційно створить додатковий ВВП.
Також, інвестори, які будуть готові інвестувати в галузь, будуть шукати додаткові ринки збуту, і, як результат, збільшать експортний потенціал України", - зазначив Сорочинський.
Як писав УНН, 3 грудня ВР ухвалила “спиртовий” проект ЗУ (№ 2300) у другому читанні. “За” проголосували 284 депутати, більшість з яких — “слуги народу”.
Більшість експертів основною небезпекою документу називають передбачений дозвіл на імпорт спирту.
“Що стосується імпорту. Ця норма чомусь позиціонується як пом’якшувальний захід, про що вказано у пояснювальній записці, але я в цьому нічого пом’якшувального не бачу, навпаки. В першу чергу це є побудова корупційної схеми, бо в законі не передбачено жодного прозорого механізму розподілу оцих компетенцій на імпорт спирту. Якісь люди, десь в Кабміні, матимуть можливість вирішувати — чому одне підприємство буде мати можливість імпорту спирту, а інше — ні. Тому тут є всі складові для побудови корупційної схеми”, — зазначив з цього приводу Ігор Луценко.
Економіст Олександр Охріменко, своєю чергою, прогнозує, що норма про імпорт спровокує ріст показників контрабанди спирту з окупованих територій та Придністров’я.
В цілому ж, проект ЗУ №2300 називають таким, що ухвалений в інтересах алкогольних компаній, зокрема, найбільших монополістів вітчизняного ринку.
“Підготували абсолютно лобістський проект закону, який, очевидно, зроблений виключно під виробників лікеро-горілчаних виробів”, - зауважила нардеп Ніна Южаніна.