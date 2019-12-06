Большие алкопроизводители одобряют решение о продаже спиртзаводов

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. С введением в действие закона Украины о демонополизации спиртовой отрасли на алкогольном рынке заработают конкурентные правила игры. Так, по крайней мере, считает генеральный директор Nemiroff Юрий Сорочинский. Об этом он сказал УНН, комментируя так называемый "спиртовой закон Зеленского", который предусматривает продажу и демонополизацию ГП "Укрспирт".

По его словам, государственная монополия на производство спирта существовала 25 лет, и была неэффективной.

"Предприятия спиртовой отрасли не развивались, запрет на инвестиции привел к упущенным возможностям в экспорте, себестоимость спирта существенно выросла по сравнению с мировыми аналогами, а качество продукции и технология, используемая для производства спирта - практически не менялись с 19-го века и уже кардинально устарели", - говорит Сорочинский.

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Предлагаемая законом (регистр. №2300) либерализация алкогольного рынка, по его мнению, даст толчок отрасли двигаться вперед.

"Создаст нормальные конкурентные условия, открытые для инвестиций, тем самым увеличится производство качественного спирта, что повлияет на создание новых рабочих мест и потенциально создаст дополнительный ВВП.

Также, инвесторы, которые готовы инвестировать в отрасль, будут искать дополнительные рынки сбыта, и, как результат, увеличат экспортный потенциал Украины", - отметил Сорочинский.

Как писал УНН, 3 декабря ВР приняла "спиртовой" проект ЗУ (№ 2300) во втором чтении. "За" проголосовали 284 депутата, большинство из которых - "слуги народа".

Большинство экспертов основной опасностью документа называют предусмотренное разрешение на импорт спирта.

"Что касается импорта. Эта норма почему-то позиционируется как смягчающее мероприятие, о чем указано в пояснительной записке, но я в этом ничего смягчающего не вижу, наоборот. В первую очередь это построение коррупционной схемы, потому что в законе не предусмотрено ни одного прозрачного механизма распределения этих компетенций на импорт спирта. Какие-то люди, где-то в Кабмине, смогут решать - почему одно предприятие будет иметь возможность импорта спирта, а другое - нет. Поэтому здесь есть все составляющие для построения коррупционной схемы", - отметил по этому поводу Игорь Луценко.

Экономист Александр Охрименко, в свою очередь, предсказывает, что норма об импорте спровоцирует рост показателей контрабанды спирта с оккупированных территорий и Приднестровья.

В целом же, проект ЗУ №2300 называют таким, что принят в интересах алкогольных компаний, в частности, крупнейших монополистов отечественного рынка.

"Подготовили абсолютно лоббистский проект закона, который, очевидно, сделан исключительно под производителей ликеро-водочных изделий", - отметила нардеп Нина Южанина.

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