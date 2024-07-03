Амбициозные планы SpaceX запускать ракету Starship десятки раз в год из Космического центра НАСА им. Кеннеди вызывают ажиотаж среди некоторых конкурентов. Пишет УНН со ссылкой на Tech Crunch.

Детали

SpaceX имеет амбициозные планы по запуску мега-ракеты Starship: речь идет 44 раза в год из Космического центра имени Кеннеди НАСА, а также сообщается об использовании Космического стартового комплекса (SLC)-37 на космодроме на мысе Канаверал (CCSFS). В отношении последнего предложение по запуску Starship с SLC-37 до 76 раз уже было обсуждено на серии публичных встреч, проведенных в марте 2024 года. Таким образом SpaceX планирует запускать свою ракету следующего поколения до 120 раз в год в пределах шестимильной зоны на побережье Флориды.

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Соответствующие планы вызывают ажиотаж среди некоторых ее конкурентов.

В конце прошлого месяца Blue Origin и United Launch Alliance подали комментарии, в которых призвали регуляторов обеспечить минимальные перебои в работе других поставщиков пусковых услуг в этом регионе. Blue Origin даже предложила ограничить запуск Starship определенным временем - и предоставить другим поставщикам пусковых услуг право первоочередного отказа в случае конфликтующих запусков.

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SLC-37 - это историческая стартовая площадка на CCSFS, с которой в 1960-х годах запускали ракету НАСА "Сатурн", а в последнее время - ракеты United Launch Alliance (ULA) серии Delta IV. Сейчас площадка неактивна после того, как в апреле ULA в последний раз запустила ракету Delta IV Heavy.

В феврале Космические силы объявили, что готовятся начать подготовку так называемого заявления о воздействии на окружающую среду - масштабного нормативного документа, который изучает влияние на окружающую среду запланированной деятельности, связанной с запуском ракет-носителей Starship с этой площадки.

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Федеральное управление гражданской авиации США готовит отдельное заявление о влиянии на окружающую среду для планов запуска ракет Starship компании SpaceX на площадке 39A Космического центра имени Кеннеди.

Оба исследования имеют целью изучить влияние на окружающую среду запусков Starship и операций по приземлению, которые предусматривают возвращение сверхтяжелых ускорителей на стартовую площадку, подобно тому, как это происходит с ракетами Falcon компании SpaceX.

Космические силы рассматривают альтернативу - строительство компанией SpaceX совершенно новой стартовой площадки, которая сейчас обозначена как SLC-50. В любом случае, вероятно, придется проводить значительные строительные работы, включая сооружение прудов для отвода воды, топливных баков, башни для улавливания - и тогда с обеих площадок, вместе взятых, будет осуществляться до 120 запусков в год.

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