​SpaceX впервые вернула на Землю ракету-гигант Super Heavy

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
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Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
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У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

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Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
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Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

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СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
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СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
  •  85746 просмотра

Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

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Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
  •  65313 просмотра

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

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"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
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"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

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5 июня 2024, 12:42  •  120229 просмотра

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Российские оккупанты на Херсонщине готовят "судебных приставов" для применения своих репрессивных мер. Набор стартует в июне и уже сразу “студенты” пойдут на практику.

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Министр финансов встретился с президентом ЕБРР: обсуждали приоритеты деятельности банка в Украине

Министр финансов Украины встретился с президентом ЕБРР, чтобы обсудить приоритеты банка в Украине, в частности в сферах энергетики, инфраструктуры и муниципального управления, а также планы дальнейшего сотрудничества.

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По данным ИМИ, среди российских преступлений – 11 случаев – похищения, обстрелы телебашен и кибератаки.

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ЕЦБ впервые за 5 лет снизил процентные ставки в еврозоне

Европейский центральный банк снизил процентные ставки впервые почти за пять лет, снизив базовую ставку с 4% до 3,75% для 20 стран еврозоны, следуя примеру Банка Канады и опережая ФРС США и Банк Англии.

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ЕЦБ впервые за 5 лет снизил процентные ставки в еврозоне

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российская сторона несет ответственность за любые пожары на нефтеперерабатывающих заводах рф в связи с ее полномасштабной войной против Украины, что делает военные объекты и объекты двойного назначения законными целями для Сил обороны Украины.

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За любые пожары на НПЗ несет ответственность российская сторона - ГУР

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Несмотря на российскую агрессию, Украина формирует свои Вооруженные Силы, стремясь создать перспективную структуру ВСУ до вступления в НАТО.

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"На десятилетие вперед": Сырский рассказал о реформах в ВСУ

Более 55 тысяч украинцев уже сгенерировали удостоверение ветерана в"Дії"

Более 55 000 украинцев уже получили электронные удостоверения ветерана в приложении "Дія" за день после его запуска, что позволяет им использовать электронное удостоверение ветерана вместо бумажного.

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Более 55 тысяч украинцев уже сгенерировали удостоверение ветерана в"Дії"

80 лет от высадки в Нормандии: мировые лидеры почтили годовщину дня”Д"

На церемонии во Франции мировые лидеры отметили 80-ю годовщину высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Политики призвали к защите свободы и демократии и пообещали поддержку Украине.

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80 лет от высадки в Нормандии: мировые лидеры почтили годовщину дня”Д"

На Покровском направлении сейчас продолжается пять боестолкновений, враг применяет авиацию - Генштаб

По данным Генштаба, с начала суток на фронте российско-украинской войны произошло 58 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

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На Покровском направлении сейчас продолжается пять боестолкновений, враг применяет авиацию - Генштаб