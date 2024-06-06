​SpaceX впервые вернула на Землю ракету-гигант Super Heavy

Spaces достигла ключевой вехи в кампании летных испытаний Starship: вернула ускорители разгонный блок на Землю во время контролируемого падения в океан. Об этом УНН пишет со ссылкой на Deutsche Welle и Techcrunch.

Детали

Двухступенчатая ракета с лунным кораблем Starship стартовала с космодрома на побережье Мексиканского залива. Многократная первая ступень смогла приводниться в Мексиканском заливе.

Сам корабль Starship на высоте около 50 км потерял управление, но не разрушился полностью. Несмотря на потерю множества частей и повреждения, он смог приводниться в океане - написал глава SpaceX Илон Маск.

В долгосрочные планы компании входит возвращение на Землю двух частей ракеты-носителя-сверхтяжелого ускорителя и разгонного блока, который также называется Starship. Конечная цель состоит в том, чтобы доставить ракету Super Heavy и разгонный блок Starship обратно на Starbase, частную площадку SpaceX для запуска и разработки Starship на юго-востоке Техаса, где они совершат вертикальную посадку на твердую землю. Контролируемое падение в океан-это первый шаг к выполнению этого плана.

В SpaceX многоразовый аппарат называют революционным достижением в области космических полетов и исследований, который в будущем может дать возможность человечеству освоить Марс и другие планеты. Super Heavy также может резко удешевить создание созвездий спутников типа Starlink-по расчетам, один запуск позволит выводить около 200 аппаратов. Предыдущие миссии Starship состоялись в апреле 2023 года, ноябре 2023 года и марте этого года. Последний мартовский запуск закончился неудачей: SpaceX потеряла корабль, но перед этим смогла вывести его на орбиту.

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