SpaceX вперше повернула на Землю ракету-гігант Super Heavy
Київ • УНН
SpaceX запустила ракету Starship і вперше повернула її назад, здійснивши контрольоване падіння в океан.
SpaceX досягла ключової віхи в кампанії льотних випробувань Starship: повернула прискорювач і розгінний блок на Землю під час контрольованого падіння в океан. Про це УНН пише з посиланням на Deutsche Welle та Techcrunch.
Деталі
Двоступенева ракета з місячним кораблем Starship стартувала з космодрому на узбережжі Мексиканської затоки. Багаторазовий перший ступінь зміг приводнитися в Мексиканській затоці.
Сам корабель Starship на висоті близько 50 км втратив керування, але не зруйнувався повністю. Незважаючи на втрату безлічі частин і пошкодження, він зміг приводнитися в океані
У довготривалі плани компанії входить повернення на Землю двох частин ракети-носія - надважкого прискорювача і розгінного блоку, який також називається Starship. Кінцева мета полягає в тому, щоб доставити ракету Super Heavy і розгінний блок Starship назад на Starbase, приватний майданчик SpaceX для запуску і розробки Starship на південному сході Техасу, де вони здійснять вертикальну посадку на тверду землю. Контрольоване падіння в океан - це перший крок до виконання цього плану.
У SpaceX багаторазовий апарат називають революційним досягненням у галузі космічних польотів і досліджень, який у майбутньому може дати змогу людству освоїти Марс та інші планети. Super Heavy також може різко здешевити створення сузір'їв супутників типу Starlink - за розрахунками, один запуск дасть змогу виводити близько 200 апаратів. Попередні місії Starship відбулися у квітні 2023 року, листопаді 2023 року і березні цього року. Останній березневий запуск закінчився невдачею: SpaceX втратила корабель, але перед цим змогла вивести його на орбіту.
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