Пентагон продлил контракт с компанией SpaceX Илона Маска на предоставление интернет-услуг Starlink в Украине еще на шесть месяцев, сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Как говорится в заявлении пресс-секретаря Командования космических систем Бонни Пойндекстер, Космические силы США продлили контракт со SpaceX до 30 ноября на сумму 14,1 миллиона долларов. Контракт обеспечивает доступ к Starlink, аппаратуре и поддержке клиентов на согласованных условиях.

Ранее Пентагон заявлял, что его контракт с компанией SpaceX на развертывание терминалов Starlink Илона Маска в Украине стоит 23 миллиона долларов. Сообщалось, что контракт на поставку коммуникационных терминалов Starlink от SpaceX действует с июня прошлого года до мая месяца нынешнего года.

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