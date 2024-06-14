Пентагон продовжив контракт SpaceX для Starlink в Україні на $14,1 млн
Київ • УНН
Пентагон продовжив контракт зі SpaceX на суму 14,1 млн доларів на надання інтернет-послуг Starlink в Україні ще на шість місяців, до 30 листопада.
Пентагон продовжив контракт із компанією SpaceX Ілона Маска на надання інтернет-послуг Starlink в Україні ще на шість місяців, повідомляє Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Як ідеться в заяві прес-секретаря Командування космічних систем Бонні Пойндекстер, Космічні сили США продовжили контракт зі SpaceX до 30 листопада на суму 14,1 мільйона доларів. Контракт забезпечує доступ до Starlink, апаратури та підтримки клієнтів на узгоджених умовах.
Раніше Пентагон заявляв, що його контракт із компанією SpaceX на розгортання терміналів Starlink Ілона Маска в Україні коштує 23 мільйони доларів. Повідомлялося, що контракт на постачання комунікаційних терміналів Starlink від SpaceX діє з червня минулого року до травня місяця нинішнього року.
Власник Starlink витрачає значні ресурси на боротьбу з російськими спробами глушіння - Маск25.05.24, 11:35 • 21825 переглядiв