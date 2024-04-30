Социальные сети имеют слишком много политического влияния, считают почти 80% американцев

Социальные медиа-компании имеют слишком большое влияние на политику, - так считают 78% взрослых американцев, говорится в опросе Pew Research Center; если разделить на партии, то это 84% опрошенных республиканцев и 74% демократов. Об этом пишет Tech Crunch, передает УНН.



Детали

Согласно опросу Pew Research Center, 78% взрослых американцев считают, что компании социальных медиа имеют слишком большое влияние на политику.

В разбивке по партиям это равно 84% опрошенных республиканцев и 74% демократов, - то есть в этом вопросе обе стороны могут почти взаимно согласиться. Также отмечается, что в целом соответствующее мнение стало на 6% более популярным с года прошлых президентских выборов.

Американцы считают, что технологические компании имеют слишком много политической власти - пишет издание.

Впрочем, взгляды консервативных и либеральных американцев на тему предвзятости технологических компаний расходятся. В то время как 71% опрошенных республиканцев заявили, что крупные технологии предпочитают либеральные взгляды консервативным, 50% демократов сказали, что технологические компании одинаково поддерживают оба набора взглядов. Лишь 15% взрослого населения в целом заявили, что технологические компании поддерживают консерваторов больше, чем либералов.

Напомним,

TikTok стал важнейшим инструментом для многих малых предприятий в США, обеспечивая рост более 7 миллионов предприятий, принося миллиардные доходы и поддерживая более 224 000 рабочих мест. Потенциальный запрет в США станет серьезным экономическим ударом.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намекнула, что запрет TikTok в Европейском Союзе является вариантом, во время дебатов 29 апреля в Маастрихте, в которых участвуют ведущие кандидаты от партий на выборах блока в 2024 году.