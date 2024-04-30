Соціальні мережі мають занадто багато політичного впливу, вважають майже 80% американців

ukenru
19:41 • 31976 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 79021 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 106703 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 109535 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 221287 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 153039 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 143962 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 131547 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121457 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112772 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
68 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 145246 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 120304 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 126017 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 131198 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 106798 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 221334 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 380225 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 437415 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 446044 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 355716 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 106741 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 126017 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 120304 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 97066 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 106877 перегляди
Актуальне
Соціальні мережі мають занадто багато політичного впливу, вважають майже 80% американців

Соціальні мережі мають занадто багато політичного впливу, вважають майже 80% американців

Київ • УНН

 • 20702 перегляди

78% дорослих американців вважають, що соціальні мережі мають занадто великий вплив на політику, причому 84% республіканців і 74% демократів поділяють цю думку.

Соціальні медіа-компанії мають надто великий вплив на політику, - так вважають 78% дорослих американців, ідеться в опитуванні Pew Research Center; якщо поділити на партії, то це 84% опитаних республіканців і 74% демократів. Про це пише Tech Crunch, передає УНН.

Деталі

Згідно з опитуванням Pew Research Center, 78% дорослих американців вважають, що компанії соціальних медіа мають занадто великий вплив на політику.

У розбивці за партіями це дорівнює 84% опитаних республіканців і 74% демократів, - тобто в цьому питанні обидві сторони можуть майже взаємно погодитися. Також зазначається, що загалом відповідна думка стала на 6% більш популярною з року минулих президентських виборів.

Американці вважають, що технологічні компанії мають занадто багато політичної влади – пише видання.

Втім погляди консервативних і ліберальних американців на тему упередженості технологічних компаній розходяться. У той час як 71% опитаних республіканців заявили, що великі технології надають перевагу ліберальним поглядам над консервативними, 50% демократів сказали, що технологічні компанії однаково підтримують обидва набори поглядів. Лише 15% дорослого населення загалом заявили, що технологічні компанії підтримують консерваторів більше, ніж лібералів.

Нагадаємо

TikTok став найважливішим інструментом для багатьох малих підприємств у США, забезпечуючи зростання понад 7 мільйонів підприємств, приносячи мільярдні доходи і підтримуючи понад 224 000 робочих місць. Потенційна заборона в США стане серйозним економічним ударом.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн натякнула, що заборона TikTok у Європейському Союзі є варіантом, під час дебатів 29 квітня в Маастріхті, у яких беруть участь провідні кандидати від партій на виборах блоку у 2024 році.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини СвітуТехнології
tiktokTikTok
yevropeiska-komisiiaЄвропейська комісія
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляєн
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,683.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,827.47