Соціальні мережі мають занадто багато політичного впливу, вважають майже 80% американців
Київ • УНН
78% дорослих американців вважають, що соціальні мережі мають занадто великий вплив на політику, причому 84% республіканців і 74% демократів поділяють цю думку.
Соціальні медіа-компанії мають надто великий вплив на політику, - так вважають 78% дорослих американців, ідеться в опитуванні Pew Research Center; якщо поділити на партії, то це 84% опитаних республіканців і 74% демократів. Про це пише Tech Crunch, передає УНН.
Деталі
Згідно з опитуванням Pew Research Center, 78% дорослих американців вважають, що компанії соціальних медіа мають занадто великий вплив на політику.
У розбивці за партіями це дорівнює 84% опитаних республіканців і 74% демократів, - тобто в цьому питанні обидві сторони можуть майже взаємно погодитися. Також зазначається, що загалом відповідна думка стала на 6% більш популярною з року минулих президентських виборів.
Американці вважають, що технологічні компанії мають занадто багато політичної влади – пише видання.
Втім погляди консервативних і ліберальних американців на тему упередженості технологічних компаній розходяться. У той час як 71% опитаних республіканців заявили, що великі технології надають перевагу ліберальним поглядам над консервативними, 50% демократів сказали, що технологічні компанії однаково підтримують обидва набори поглядів. Лише 15% дорослого населення загалом заявили, що технологічні компанії підтримують консерваторів більше, ніж лібералів.
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