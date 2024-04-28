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Актуальне
Творці TikTok побоюються економічного удару від потенційної заборони США

Творці TikTok побоюються економічного удару від потенційної заборони США

Київ • УНН

 • 39473 перегляди

TikTok став найважливішим інструментом для багатьох малих підприємств у США, забезпечуючи зростання понад 7 мільйонів підприємств, приносячи мільярдні доходи і підтримуючи понад 224 000 робочих місць. Потенційна заборона в США стане серйозним економічним ударом.

TikTok перетворився з новинки на необхідність для багатьох малих підприємств США. Можлива заборона TikTok особливо сильно вдарить по бізнесу, який тільки починає свою діяльність, пише AFP, передає УНН.

Деталі

Новий американський закон поставив батька TikTok, китайського технологічного гіганта ByteDance, у дев'ятимісячний термін перед необхідністю позбутися популярної відеоплатформи або заборонити її у Сполучених Штатах.

Американські законодавці стверджували, що TikTok може використовуватися китайським урядом для шпигунства і пропаганди доти, доки він належить ByteDance.

Однак, згідно з дослідженням Oxford Economics, проведеним за підтримки платформи,

TikTok перетворився з новинки на необхідність для багатьох малих підприємств США.

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У дослідженні йдеться, що TikTok сприяє зростанню понад семи мільйонів підприємств у США, допомагає генерувати мільярди доларів, а також підтримує понад 224 000 робочих місць.

За словами аналітика eMarketer Жасмін Енберг, заборона TikTok особливо сильно вдарить по бізнесу, який тільки починає свою діяльність.

"Соціальні медіа демократизували комерційний ландшафт, і TikTok дійсно сприяв цьому", - сказала Енберг агентству AFP.

"Він став найважливішою платформою для багатьох малих підприємств, особливо для тих, хто працює в нішевих галузях або продає химерні продукти".

За словами Енберга, одним із чинників, що відрізняють TikTok від конкуруючих платформ, є можливість швидкого поширення відеороликів серед високо залученої аудиторії.

"Потенціал бути виявленим на TikTok дійсно безпрецедентний, і це багато в чому завдяки алгоритму, а також розважальному контенту, який там розміщується", - сказала вона.

Як каже директор з аналізу ринку SOCi Деміан Роллісон, молоде покоління використовує TikTok як своєрідну пошукову систему, роблячи запити, як у Google, і спостерігаючи за тим, що видає алгоритм. 

"Створюється відчуття, що його створили ваші однолітки, і вони кажуть вам правду про будь-яку тему", - каже Роллісон про цей тренд.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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