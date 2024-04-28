Творці TikTok побоюються економічного удару від потенційної заборони США

TikTok перетворився з новинки на необхідність для багатьох малих підприємств США. Можлива заборона TikTok особливо сильно вдарить по бізнесу, який тільки починає свою діяльність, пише AFP, передає УНН.

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Новий американський закон поставив батька TikTok, китайського технологічного гіганта ByteDance, у дев'ятимісячний термін перед необхідністю позбутися популярної відеоплатформи або заборонити її у Сполучених Штатах.

Американські законодавці стверджували, що TikTok може використовуватися китайським урядом для шпигунства і пропаганди доти, доки він належить ByteDance.

Однак, згідно з дослідженням Oxford Economics, проведеним за підтримки платформи,

TikTok перетворився з новинки на необхідність для багатьох малих підприємств США.

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У дослідженні йдеться, що TikTok сприяє зростанню понад семи мільйонів підприємств у США, допомагає генерувати мільярди доларів, а також підтримує понад 224 000 робочих місць.

За словами аналітика eMarketer Жасмін Енберг, заборона TikTok особливо сильно вдарить по бізнесу, який тільки починає свою діяльність.

"Соціальні медіа демократизували комерційний ландшафт, і TikTok дійсно сприяв цьому", - сказала Енберг агентству AFP.

"Він став найважливішою платформою для багатьох малих підприємств, особливо для тих, хто працює в нішевих галузях або продає химерні продукти".

За словами Енберга, одним із чинників, що відрізняють TikTok від конкуруючих платформ, є можливість швидкого поширення відеороликів серед високо залученої аудиторії.

"Потенціал бути виявленим на TikTok дійсно безпрецедентний, і це багато в чому завдяки алгоритму, а також розважальному контенту, який там розміщується", - сказала вона.

Як каже директор з аналізу ринку SOCi Деміан Роллісон, молоде покоління використовує TikTok як своєрідну пошукову систему, роблячи запити, як у Google, і спостерігаючи за тим, що видає алгоритм.

"Створюється відчуття, що його створили ваші однолітки, і вони кажуть вам правду про будь-яку тему", - каже Роллісон про цей тренд.

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