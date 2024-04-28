Создатели TikTok опасаются экономического удара от потенциального запрета США

TikTok превратился из новинки в необходимость для многих малых предприятий США. Возможный запрет TikTok особенно сильно ударит по бизнесу, который только начинает свою деятельность, пишет AFP, передает УНН.

Детали

Новый американский закон поставил родителя TikTok, китайского технологического гиганта ByteDance, в девятимесячный срок перед необходимостью избавиться от популярной видеоплатформы или запретить ее в Соединенных Штатах.

Американские законодатели утверждали, что TikTok может использоваться китайским правительством для шпионажа и пропаганды до тех пор, пока он принадлежит ByteDance.

Однако, согласно исследованию Oxford Economics, проведенному при поддержке платформы,

TikTok превратился из новинки в необходимость для многих малых предприятий США.

Байден подписал закон о потенциальном запрете TikTok в США. Его кампания все равно планирует остаться в приложении

В исследовании говорится, что TikTok способствует росту более семи миллионов предприятий в США, помогает генерировать миллиарды долларов, а также поддерживает более 224 000 рабочих мест.

По словам аналитика eMarketer Жасмин Энберг, запрет TikTok особенно сильно ударит по бизнесу, который только начинает свою деятельность.

"Социальные медиа демократизировали коммерческий ландшафт, и TikTok действительно способствовал этому", - сказала Энберг агентству AFP.

"Он стал важнейшей платформой для многих малых предприятий, особенно для тех, кто работает в нишевых отраслях или продает причудливые продукты".

По словам Энберга, одним из факторов, отличающих TikTok от конкурирующих платформ, является возможность быстрого распространения видеороликов среди высоко вовлеченной аудитории.

"Потенциал быть обнаруженным на TikTok действительно беспрецедентен, и это во многом благодаря алгоритму, а также развлекательному контенту, который там размещается", - сказала она.

Как говорит директор по анализу рынка SOCi Дэмиан Роллисон, молодое поколение использует TikTok в качестве своеобразной поисковой системы, делая запросы, как в Google, и наблюдая за тем, что выдает алгоритм.

"Создается ощущение, что его создали ваши сверстники, и они говорят вам правду о любой теме", - говорит Роллисон об этом тренде.

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