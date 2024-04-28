Создатели TikTok опасаются экономического удара от потенциального запрета США

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  132354 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  114850 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  156810 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  146167 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  140445 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  125520 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  93316 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  84457 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153880 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168343 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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25 апреля 2024, 11:04  •  256649 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  394157 просмотра

Создатели TikTok опасаются экономического удара от потенциального запрета США

TikTok стал важнейшим инструментом для многих малых предприятий в США, обеспечивая рост более 7 миллионов предприятий, принося миллиардные доходы и поддерживая более 224 000 рабочих мест. Потенциальный запрет в США станет серьезным экономическим ударом.

Новости Мира •   •  10617 просмотра
Создатели TikTok опасаются экономического удара от потенциального запрета США

Украинские гимнасты - чемпионы командного многоборья Евро-2024

Украинские гимнасты завоевали золото в командном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике среди мужчин.

спорт •   •  11733 просмотра
Украинские гимнасты - чемпионы командного многоборья Евро-2024

В МИД подтвердили убийство двух украинских военных в Германии

В немецком городе Мурнау-ам-Штафельзее погибли двое украинских военнослужащих, которые проходили медицинскую реабилитацию, сообщает министерство иностранных дел Украины.

Наши за границей •   •  12162 просмотра
В МИД подтвердили убийство двух украинских военных в Германии

Италия присоединилась к поставкам Украине ракет Storm Shadow - министр обороны Британии

Италия, вместе с Великобританией и Францией, предоставила Украине крылатые ракеты Storm Shadow - важное оружие, которое может иметь значительное влияние, заявил министра обороны Британии Грант Шаппс.

Война •   •  16044 просмотра
Италия присоединилась к поставкам Украине ракет Storm Shadow - министр обороны Британии

Космический аппарат обнаружил следы "пауков" на южном полюсе Марса

Орбитальный аппарат ЕКА Mars Express сделал снимки "паукообразных" узоров, образовавшихся подо льдом на южном полюсе Марса, которые свидетельствуют об уникальных процессах на Красной планете.

Новости Мира •   •  15131 просмотра
Космический аппарат обнаружил следы "пауков" на южном полюсе Марса

Иран представил новый ударный беспилотник, похожий на российский "Ланцет"

Иран представил новый ударный беспилотник, похожий на российский "Ланцет", который используется в войне в Украине.

Новости Мира •   •  15412 просмотра
Иран представил новый ударный беспилотник, похожий на российский "Ланцет"

Посол в Польше о приостановлении консульских услуг за рубежом: "Украина будет использовать любую возможность, чтобы выиграть эту войну"

По словам посла Украины в Польше, десятки тысяч украинских мужчин призывного возраста сейчас проживают в Польше, но точные цифры будут доступны после вступления в силу закона о мобилизации, который позволит дистанционно обновлять данные.

Война •   •  20199 просмотра
Посол в Польше о приостановлении консульских услуг за рубежом: "Украина будет использовать любую возможность, чтобы выиграть эту войну"

Арест заместителя минобороны россии тимура иванова ставит шойгу в невыгодное положение перед ожидаемой сменой правительства - FT

Арест и суд над заместителем министра обороны россии тимуром ивановым намекает на неблагоприятную судьбу министра обороны сергея шойгу накануне ожидаемой смены правительства.

Новости Мира •   •  14680 просмотра
Арест заместителя минобороны россии тимура иванова ставит шойгу в невыгодное положение перед ожидаемой сменой правительства - FT

Макрон призывает Европу к дебатам по ядерному оружию

Макрон призывает к дебатам о роли ядерного оружия в общей обороне Европы, предлагая обсудить противоракетную оборону, возможности дальнего радиуса действия, а также ядерное оружие для стран, которые имеют его или размещают американское ядерное оружие.

Новости Мира •   •  14440 просмотра
Макрон призывает Европу к дебатам по ядерному оружию

Под Авдеевкой Силы обороны отбили 40 атак врага - Генштаб

Под Авдеевкой украинские защитники отбили 40 вражеских атак, боевые столкновения велись на нескольких участках фронта.

Война •   •  16700 просмотра
Под Авдеевкой Силы обороны отбили 40 атак врага - Генштаб