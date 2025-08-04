Солнечно, но местами дожди: погода в Украине 5 августа будет разнообразной - Диденко
Киев • УНН
5 августа в Украине ожидается температура от +24 до +34 градусов. Дожди с грозами пройдут ночью на западе, днем локальные осадки вероятны в Карпатах, на Житомирщине и Винничине.
Температура воздуха будет находиться в диапазоне от +24 до +34 градусов. Также ближайшей ночью ожидаются дожди с грозами, но только в определенных областях. Об этом передает УНН со ссылкой на прогноз погоды от синоптика Натальи Диденко.
Детали
Согласно прогнозу известного синоптика, во вторник, 5 августа, в Украине температура воздуха составит
- (преимущественно) +24 и +29 градусов;
- в южной части может достичь +34 градусов.
Отдельные "залетные жаркие" доберутся до Днепропетровщины, Кропивницкого с районами и даже Полтавщины, объясняет Диденко.
В то же время местами может быть дождь.
Дожди, местами с грозами, пройдут ближайшей ночью в западных областях
Диденко также добавляет, что днем локальные осадки вероятны в Карпатах, а также в Житомирской и Винницкой областях.
Но, в целом в Украине будет преобладать сухая воздушная масса.
Погода в столице Украины
В Киеве во вторник будет сухо, солнечно и до +29 градусов, пишет Диденко.
Предварительно о следующих сутках, после 5-го числа
Как пишет синоптик в своем ТГ-канале, 6 августа дождей станет больше. Осадки ожидаются на западе, севере и в центре Украины.
А вот юг и восток будут принадлежать сухой погоде.
Напомним
4 августа в Украине ожидаются кратковременные дожди, кроме центра, юга и Крыма.
Сухая погода и лишь в некоторых областях вероятны дожди с грозой – прогноз Диденко01.08.25, 13:44 • 2446 просмотров