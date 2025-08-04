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Солнечно, но местами дожди: погода в Украине 5 августа будет разнообразной - Диденко

Киев • УНН

 • 82 просмотра

5 августа в Украине ожидается температура от +24 до +34 градусов. Дожди с грозами пройдут ночью на западе, днем локальные осадки вероятны в Карпатах, на Житомирщине и Винничине.

Солнечно, но местами дожди: погода в Украине 5 августа будет разнообразной - Диденко

Температура воздуха будет находиться в диапазоне от +24 до +34 градусов. Также ближайшей ночью ожидаются дожди с грозами, но только в определенных областях. Об этом передает УНН со ссылкой на прогноз погоды от синоптика Натальи Диденко.

Детали

Согласно прогнозу известного синоптика, во вторник, 5 августа, в Украине температура воздуха составит

  • (преимущественно) +24 и +29 градусов;
    • в южной части может достичь +34 градусов.

      Отдельные "залетные жаркие" доберутся до Днепропетровщины, Кропивницкого с районами и даже Полтавщины, объясняет Диденко.

      В то же время местами может быть дождь.

      Дожди, местами с грозами, пройдут ближайшей ночью в западных областях

      - сообщает синоптик.

      Диденко также добавляет, что днем локальные осадки вероятны в Карпатах, а также в Житомирской и Винницкой областях.

      Но, в целом в Украине будет преобладать сухая воздушная масса.

      Погода в столице Украины

      В Киеве во вторник будет сухо, солнечно и до +29 градусов, пишет Диденко.

      Предварительно о следующих сутках, после 5-го числа

      Как пишет синоптик в своем ТГ-канале, 6 августа дождей станет больше. Осадки ожидаются на западе, севере и в центре Украины.

      А вот юг и восток будут принадлежать сухой погоде.

      Напомним

      4 августа в Украине ожидаются кратковременные дожди, кроме центра, юга и Крыма.

      Сухая погода и лишь в некоторых областях вероятны дожди с грозой – прогноз Диденко01.08.25, 13:44 • 2446 просмотров

      Игорь Тележников

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