Сонячно, але подекуди дощі: погода в Україні 5-го серпня буде різноманітною - Діденко
Київ • УНН
5 серпня в Україні очікується температура від +24 до +34 градусів. Дощі з грозами пройдуть вночі на заході, вдень локальні опади ймовірні в Карпатах, на Житомирщині та Вінниччині.
Температура повітря знаходитиметься у діапазоні від +24 до +34 градусів. Також найближчої ночі очікуються дощі з грозами, але лише у певних областях. Про це передає УНН із посиланням на прогноз погоди від синоптика Наталі Діденко.
Деталі
Згідно з прогнозом відомої синоптикині, у вівторок, 5-го серпня, в Україні температура повітря становитиме
- (переважно) +24 та +29 градусів;
- у південній частині може досягти +34 градусів.
Окремі "зальотні спекотні" дістануться Дніпропетровщини, Кропивницького з районами і навіть Полтавщини, пояснює Діденко.
Водночас місцями може бути дощ.
Дощі, подекуди з грозами, пройдуть найближчої ночі у західних областях
Діденко також додає, що вдень локальні опади ймовірні у Карпатах, а також на Житомирщині та Вінниччині.
Але, загалом в Україні переважатиме суха повітряна маса.
Погода у столиці України
У Києві у вівторок буде сухо, сонячно та до +29 градусів, пише Діденко.
Попередньо про наступну добу, після 5-го числа
Як пише синоптикиня у своєму ТГ-каналі, 6-го серпня дощів побільшає. Опади очікуються на заході, півночі та в центрі України.
А ось південь та схід належатимуть сухій погоді.
Нагадаємо
4 серпня в Україні очікуються короткочасні дощі, окрім центру, півдня та Криму.
Суха погода та лише у певних областях ймовірні дощі з грозою - прогноз Діденко01.08.25, 13:44 • 2446 переглядiв