Сонячно, але подекуди дощі: погода в Україні 5-го серпня буде різноманітною - Діденко

Температура повітря знаходитиметься у діапазоні від +24 до +34 градусів. Також найближчої ночі очікуються дощі з грозами, але лише у певних областях. Про це передає УНН із посиланням на прогноз погоди від синоптика Наталі Діденко.

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Згідно з прогнозом відомої синоптикині, у вівторок, 5-го серпня, в Україні температура повітря становитиме

(переважно) +24 та +29 градусів;

у південній частині може досягти +34 градусів.

Окремі "зальотні спекотні" дістануться Дніпропетровщини, Кропивницького з районами і навіть Полтавщини, пояснює Діденко.

Водночас місцями може бути дощ.

Дощі, подекуди з грозами, пройдуть найближчої ночі у західних областях - повідомляє синоптик.

Діденко також додає, що вдень локальні опади ймовірні у Карпатах, а також на Житомирщині та Вінниччині.

Але, загалом в Україні переважатиме суха повітряна маса.

Погода у столиці України

У Києві у вівторок буде сухо, сонячно та до +29 градусів, пише Діденко.

Попередньо про наступну добу, після 5-го числа

Як пише синоптикиня у своєму ТГ-каналі, 6-го серпня дощів побільшає. Опади очікуються на заході, півночі та в центрі України.

А ось південь та схід належатимуть сухій погоді.

Нагадаємо

4 серпня в Україні очікуються короткочасні дощі, окрім центру, півдня та Криму.

Суха погода та лише у певних областях ймовірні дощі з грозою - прогноз Діденко