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Сонячно, але подекуди дощі: погода в Україні 5-го серпня буде різноманітною - Діденко

Київ • УНН

 • 588 перегляди

5 серпня в Україні очікується температура від +24 до +34 градусів. Дощі з грозами пройдуть вночі на заході, вдень локальні опади ймовірні в Карпатах, на Житомирщині та Вінниччині.

Сонячно, але подекуди дощі: погода в Україні 5-го серпня буде різноманітною - Діденко

Температура повітря знаходитиметься у діапазоні від +24 до +34 градусів. Також найближчої ночі очікуються дощі з грозами, але лише у певних областях. Про це передає УНН із посиланням на прогноз погоди від синоптика Наталі Діденко.

Деталі

Згідно з прогнозом відомої синоптикині, у  вівторок, 5-го серпня, в Україні температура повітря становитиме

  • (переважно) +24 та +29 градусів;
    • у південній частині може досягти +34 градусів.

      Окремі "зальотні спекотні" дістануться Дніпропетровщини, Кропивницького з районами і навіть Полтавщини, пояснює Діденко.

      Водночас місцями може бути дощ. 

      Дощі, подекуди з грозами, пройдуть найближчої ночі у західних областях

      - повідомляє синоптик.

      Діденко також додає, що вдень локальні опади ймовірні у Карпатах, а також на Житомирщині та Вінниччині. 

      Але, загалом в Україні переважатиме суха повітряна маса.

      Погода у столиці України

      У Києві у вівторок буде сухо, сонячно та до +29 градусів, пише Діденко. 

      Попередньо про наступну добу, після 5-го числа

      Як пише синоптикиня у своєму ТГ-каналі, 6-го серпня дощів побільшає. Опади очікуються на заході, півночі та в центрі України.

      А ось південь та схід належатимуть сухій погоді.

      Нагадаємо

      4 серпня в Україні очікуються короткочасні дощі, окрім центру, півдня та Криму.

      Суха погода та лише у певних областях ймовірні дощі з грозою - прогноз Діденко01.08.25, 13:44 • 2446 переглядiв

      Ігор Тележніков

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