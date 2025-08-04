Хмарно та дощово: якою буде погода в Україні 4 серпня
Київ • УНН
4 серпня в Україні очікуються короткочасні дощі, окрім центру, півдня та Криму. Температура повітря коливатиметься від +26 до +33 градусів.
У понеділок, 4 серпня погода в Україні буде буде мінливою. На українців чекають коливання температури та короткочасні дощі. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
За прогнозом синоптиків, погода в понеділок 4 серпня буде з дощами на більшості територій України. Опади не очікуються в центрі України, на півдні та в Криму. Найвища денна температура становитиме +33 градуси на півдні та в Криму.
Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с, на Лівобережжі 7-12 м/с.
У західних областях, мінлива хмарність, короткочасний дощ. Середня денна температура повітря +26 +28 градусів.
У північних областях мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, невеликий дощ. Температура повітря вдень +26 +28 градусів.
У центральних областях сонячно, мінлива хмарність, без опадів. Денна температура повітря +26 +28 градусів.
У південних областях сонячно, мінлива хмарність, без опадів. Денна температура повітря +31 +33 градуси.
У східних областях мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями помірний дощ, гроза. Температура повітря вдень +26 +28 градусів.
У Криму мінлива хмарність, без опадів. Денна температура повітря +31 +33 градуси.
У Києві 4 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Вдень повітря прогріється до 28° тепла.
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