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Хмарно та дощово: якою буде погода в Україні 4 серпня

Київ • УНН

 • 42 перегляди

4 серпня в Україні очікуються короткочасні дощі, окрім центру, півдня та Криму. Температура повітря коливатиметься від +26 до +33 градусів.

Хмарно та дощово: якою буде погода в Україні 4 серпня

У понеділок, 4 серпня погода в Україні буде буде мінливою. На українців чекають коливання температури та короткочасні дощі. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

За прогнозом синоптиків, погода в понеділок 4 серпня буде з дощами на більшості територій України. Опади не очікуються в центрі України, на півдні та в Криму. Найвища денна температура становитиме +33 градуси на півдні та в Криму.

Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с, на Лівобережжі 7-12 м/с.

У західних областях, мінлива хмарність, короткочасний дощ. Середня денна температура повітря +26 +28 градусів.

У північних областях мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, невеликий дощ. Температура повітря вдень +26 +28 градусів.

У центральних областях сонячно, мінлива хмарність, без опадів. Денна температура повітря +26 +28 градусів.

У південних областях сонячно, мінлива хмарність, без опадів. Денна температура повітря +31 +33 градуси.

У східних областях мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями помірний дощ, гроза. Температура повітря вдень +26 +28 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів. Денна температура повітря +31 +33 градуси.

У Києві 4 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Вдень повітря прогріється до 28° тепла.

Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня 02.08.25, 19:16 • 136594 перегляди

Віта Зеленецька

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